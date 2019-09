Horvát-magyar: Minden jegy elkelt a vendégszektorba

Trócsányi László személyében Magyarország nagyszerű embert jelölt az Európai Bizottságba - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Felértékelődött Közép-Európa és Magyarország súlya Brüsszelből nézve - jelentette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az M1-en. Elvtelen szivárványkoalíciók útján, egyetlen céllal száll harcba októberben az ellenzék: hogy legyőzze a Fidesz-KDNP szövetséget- mondta az Országgyűlés elnöke Ózdon, egy lakossági fórumon. Kövér László szerint azonban a választás tétje nem a kormánypártok fölött aratott győzelem, hanem hogy olyan emberek vezessék a településeket, akik fejlődést hoznak a helyieknek. Az október 13-i önkormányzati választáson az a legfontosabb, hogy azok kapjanak bizalmat, akik képesek a település érdekében kormányozni a helyhatóságot, és a kormánnyal együttműködni - hangsúlyozta Gulyás Gergely. Egyre nagyobb a káosz az agyon reklámozott főpolgármester-jelölti vita körül- írja nyílt levelében Tarlós István. A főpolgármester szerint Karácsony Gergely a feltételeit elengedi a füle mellett és szándékosan becsapja a közvéleményt. Laptopokat és papírokat foglalt le a rendőrség Józsefvárosban az ellenzéki polgármesterjelölt, Pikó András kampányfőhadiszállásán szerda este - írja a Magyar Nemzet. Eljárást indított a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mert számos bejelentés érkezett, hogy az önkormányzati választáson indulók ajánlóívein szereplő személyes adatokat valószínűsíthetően jogosulatlanul kezelték. Október 13-án több mint 17 ezer mandátumról döntenek a választók a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. A kormány segíti az elhelyezkedéseben az Elekrtolux jászberényi gyárából elbocsájtott mintegy 800 munkavállalót- jelentette ki Hollik István a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A kormányszóvivő közölte, a pénzügyminiszter, valamint az innovációs és technológiai miniszter már ellátogatott Jászberénybe, ahol ideiglenes munkaügyi irodát hoznak létre, amely segítséget nyújt az elbocsájtottak számára a munkakeresésben. Jövő szerdán tartja az Országgyűlés ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli ülését, amelyen határozatképesség esetén egy klímaügyi határozati javaslatot vitatnának meg. A vörösterror áldozatainak állít emléket új kötetével - száz évvel ezelőtti tragikus események kerek évfordulóján - a Szolnoki Törvényszék – mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke Szolnokon. Boris Johnson brit miniszterelnök egészen kiváló politikus, aki tudja, hogy mit akar, és a népakarat végrehajtásán dolgozik - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1-en. A magyar állam támogatásával épült orvoslakásokat adtak át Gyergyószentmiklóson. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nagykövete Münchenben részt vett a magyarországi határnyitás 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A szeretet törvénye legyőzte a diktatúra kegyetlenségét 1989-ben, amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zugligeti táborában befogadták a keletnémet menekülteket, és ahogy az emberek szíve, úgy a határ is megnyílt - mondta Herczegh Anita. Az európai bizottsági pozíciók szétosztása alapján megállapítható, hogy a visegrádi négyek ereje megnőtt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Prágában, miután részt vett a V4-ek és nyugat-balkáni államok csúcstalálkozóján. A Nyugat-Balkán európai uniós integrációja fontos az egész kontinens biztonsága, a migráció miatt - hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő Prágában. A Nyugat-Balkán biztonsága Európa biztonsága is - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök. Az Európai Unió bővítése a Nyugat-Balkán irányában biztonsági és gazdasági szempontból is stratégiai befektetés az uniónak - közölte Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök. Bekérették a pozsonyi magyar nagykövetet a szlovák külügyminisztériumba, a hétfői magyar-szlovák válogatott labdarúgó-mérkőzést kísérő események miatt - közölte a szlovák szaktárca. A nyugati országoknak fenn kell tartaniuk az Oroszországgal szembeni szankciókat egészen addig, amíg helyre nem áll a béke Ukrajnában - hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben. Washington csaknem 400 millió dollár katonai segélyt ad Ukrajnának. Oroszország különleges jelentőséget tulajdonít az Izraellel folytatott biztonsági együttműködésnek, különösen a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A londoni alsóház elnöke szerint az Egyesült Királyság EU-tagsága kizárólag a parlament által jóváhagyott módokon szűnhet meg. Donald Trump nem ad hitelt a Politico című lapban megjelent értesüléseknek, melyek szerint Izrael lehallgatja a Fehér Házat. Előzetes letartóztatásban kell maradnia a pénzmosással gyanúsított Keiko Fujimori perui ellenzéki vezetőnek. Trópusi vihar vonul végig az elkövetkező napokban a Bahamákon, ahol két héttel ezelőtt hatalmas pusztítást vitt véghez a Dorian hurrikán. Az amerikai kormány újabb, ezúttal négymillió dolláros segélyt nyújt a hurrikán sújtotta Bahamáknak. Közel hétmillió ember kényszerült otthona elhagyására a szélsőséges időjárás miatt szerte a világon az idei év első felében. Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező. Hűtlen kezelés miatt tizenöt ember ellen vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a 2003-2004-es terézvárosi ingatlanügyekben. Három megyében, tíz helyszínen összesen 168 rendőr csapott le egy tíztagú drogbandára. Kilencen őrizetbe kerültek. Mávinform : Pályakarbantartás miatt módosul számos vonat közlekedése és menetrendje szombaton és vasárnap a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között. Minden jegy elkelt a vendégszektorba a magyar labdarúgó-válogatott következő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésére, amelyet Splitben játszik a csapat a horvátok vendégeként. A Magyar Lovassport Szövetség szilvásváradi helyszínnel megpályázta a 2022-es négyesfogathajtó-világbajnokság rendezésének jogát.