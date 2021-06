Hollandiát térdre kényszerítették

Elbúcsúzott a Puskás Aréna az Európa-bajnokságtól. Négy mérkőzésnek adott otthont, négy találkozón kaptak ízelítőt a magyar emberek, hogy milyen a hangulata a világ harmadik legrangosabbnak tartott sporteseményének, ebből kettőn ráadásul a magyar válogatottat is buzdíthatták – aki átélhette, aligha felejti el valaha is. Különösen úgy, hogy itt mindig telt ház előtt játszhatták le ezt a négy meccset, és aki itt járt az megcsodálhatta és megszerethette Európa egyik legmodernebb stadionját.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A búcsú sem akármilyen mérkőzés volt: a csoportban száz százalékkal végzett hollandok a harmadik helyen továbbjutott csehekkel találkoztak. Sejteni lehetett, hogy a Puskás Arénában a narancssárga lesz a domináns szín, de már jóval korábban, vasárnap délelőtt ellepték a holland szurkolók Budapest belvárosát, majd később megszállták a Hősök tere mellett elterülő szurkolói zónát. Kora délután onnan vonultak el az Arénába, remek hangulatban, jócskán feldobva az útba eső kocsmák forgalmát, és amellett, hogy remekül érezték magukat, nem tettek semmi különöset.

Ez csak azért fontos, mert az interneten elterjedt, szivárványos zászlókat osztogatnak majd, ahogyan a németek tették szerda este Münchenbe, ám szerencsére ez álhírnek bizonyult. Béke és barátság honolt a Puskás Aréna környékén, néhol egy csoportban söröztek magyarok, hollandok és csehek, minden jel arra mutatott, hogy a labdarúgó Európa-bajnokságnak ezen a mérkőzésén is a labdarúgás lesz a főszereplő. Pénteken este egy újságíró megkérdezte Frank de Boer szövetségi kapitányt, hogy a kezdés előtt a játékosai letérdelnek-e, mire ő azt felelte, hogy nekik ez nem szokásuk, és bár fontos számukra a tolerancia, a rasszizmus elleni harc, ők ehhez nem így járulnak hozzá. A holland médiában az jelent meg vasárnap délután, hogy a szurkolói zónába és a stadionba a rendezők nem engedik be a szivárványos zászlókat, azokat le kell adni a bejáratoknál. A kezdés előtt egy órával az UEFA a Twitter oldalán azt jelentette meg, hogy ő nem tiltotta meg az ilyen zászlók bevitelét a szurkolói zónába, ez a helyi rendezők felelőssége, és az európai szövetség szívesen látja ott az ilyen szimbólumokat.

Georginio Wijnaldum, a holland válogatott csapatkapitánya előre jelezte, ő szivárványos karszalaggal lép majd a pályára, és a hírek szerint hozzátette, hogy ha emiatt őt bántás éri, akkor az egész csapat levonul a pályáról. Nos, nem érte. Sem őt, sem mást, mindkét tábor zavartalanul énekelhette el a saját nemzeti himnuszát, nem harsant egyetlen kósza fütty sem, Wijnaldum pedig összpontosíthatott arra, ami dolga, azaz a játékra. Illik szólni természetesen a csehekről is: ők is szép számban érkeztek Budapestre, sokat tettek a pompás hangulatért, de holland zászló jóval több lobogott, és a narancsárga szigetek is nagyobbak voltak a lelátón. A szivárványszín pedig azért csak megjelent a stadionban: az Európa-bajnokság szponzorainak egy része váltott át erre, így a pályát övező hirdetések olykor ezzel a színkombinációval jelentek meg, de ez így történik más helyszíneken is. Sok magyar is vett jegyet erre a találkozóra, őket Csányi Sándor, az MLSZ elnöke levélben kérte sportszerűségre, olyan viselkedésre, amelybe senki sem tud belekötni.

Ilyen előzmények után kezdődött meg maga a mérkőzés. Valamivel a hollandok játszottak veszélyesebben, néhányszor közel álltak a nagy helyzethez, de a kaput nem találták el, a csehek kontrái is hamar elgyengültek. Az ivószünetben a publikum magyar része rázendített a Ria, ria, Hungária!rigmusra, így próbálta elűzni az unalmat. Ez persze nem tetszett a meccsen érdekelt két tábornak, ők is nekiálltak szurkolni, így a lelátón hevesebb hangpárbaj dúlt, mint futballcsata a pályán. Hamarosan a tömeg elkezdett hullámozni is, ezt többnyire akkor teszi, amikor kénytelen saját magát szórakoztatni… Az első félidő végén egy cseh majd két holland helyzet élénkítette az érdeklődést a pályán történtek iránt, de mindkét csapat gól nélkül mehetett pihenőre.

A második félidő viszont roppant mozgalmasan indult. Előbb Malen hiába vezette egyedül a labdát a cseh kapura, Vaclík menteni tudott, majd a másik oldalon az 53. percben Matthijs de Ligt úgy állította meg a kilépő Schicket a holland tizenhatos előtt, hogy estében kézzel elütötte előle a labdát. Előbb piros lapot kapott, ám Karszjov játékvezető visszanézte az estet, és pirosra módosította a büntetést. Az emberelőnybe került csehek nagy fölénybe kerültek, amit a 68. percben gólra váltottak, egy beívelés után Holeš bólintott három méterről a hálóba – 0-1. A 80. percben pedig el is dőlt a mérkőzés, ekkor egy remek labdaszerzés után Schick érkezett, és lőtt a jobb alsó sarokba – 0-2.

Bár a kiállítás nyilván döntő mozzanata volt a mérkőzésnek, ez a holland csapat sápadt árnyéka a korábbi önmagának, a piros lap előtt sem sugározta magából, hogy nyerhet. Csehország viszont taktikusan, okosan és a kiállítást jól kihasználva megérdemelten győzött, és némi meglepetésre a nyolc között várhatja a folytatást. A Puskás Aréna tehát bravúros eredménnyel búcsúzott el az Európa-bajnokságtól és a szurkolóktól. Nem sokáig marad üresen: szeptember 2-án Anglia jön Budapestre világbajnoki selejtezőt játszani.

Fotó: Origo

Magyar Nemzet