Hétgólos veszprémi előny a BL-negyeddöntőben

A visszavágót jövő szerdán rendezik Dániában, a négyes döntőre pedig június 18-19-én kerül sor Kölnben.

Eredmény, negyeddöntő, első mérkőzés: Telekom Veszprém-Aalborg HB (dán) 36-29 (17-16)

lövések/gólok: 49/36, illetve 47/29

gólok hétméteresből: 5/5, illetve 3/2

kiállítások: 8, illetve 12 perc

A hazaiak keretébe hét hónap után, súlyos térdsérülését követően visszatérhetett az északmacedón balszélső, Dejan Manaszkov. A kiváló hangulat garantált volt, ugyanis az ülőhelyekre már egy héttel korábban minden belépő elkelt, ezért a magyar klub állóhelyre szóló jegyeket is árusított.

Az előző idényben BL-ezüstérmes vendégek a hazai hibák többségét kihasználtak a meccs elején, így a 11. percig jól tartották magukat, utána viszont a Veszprém - jó védekezésére alapozva - Petar Nenadic irányításával egy 4-0-s sorozattal ellépett 11-7-re. Az Aalborg időt kért, majd háromszor is betalált, ezért Momir Ilic, a házigazdák vezetőedzője is időt kért. Csapata a folytatásban több mint másfél percig kettős emberelőnyben játszhatott, de csak egy találattal növelte a különbséget. A csoportkörből első helyezettként továbbjutott Aalborg ezután is minden hazai hibát igyekezett gólra váltani, és ezt meglehetősen hatékonyan tette.

A szünetben egy góllal vezetett a házigazda, a második félidőt viszont remekül kezdte, támadásban és védekezésben is ragyogóan összeállt a játéka, Nenadic és Kentin Mahé vezérletével 24-18-ra ellépett. A dánok a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékra álltak át, és - a Veszprém 7-1-es sorozata után - megfékezték ellenfelüket. A 43. perctől felváltva estek a gólok, négy perccel a vége előtt hat volt közte, végül hét találattal nyert a magyar csapat.

A veszprémiek számára a visszavágó előtt - a kecsegtető előny ellenére - óvatosságra adhat okot, hogy a mostani idényben vendégként eddig három győzelem és öt vereség a mérlegük a BL-ben.

A hazaiaknál Gasper Marguc hét, Omar Jahja hat, Andreas Nilsson és a mezőny legjobbjának megválasztott Kentin Mahé öt-öt góllal, Rodrigo Corrales nyolc védéssel zárt. A túloldalon Buster Juul-Lassen hat, Lukas Sandell és Kristian Björnsen öt-öt gólt dobott.

A két csapat ötödik egymás elleni mérkőzésén két Aalborg-siker mellett harmadszor győzött a Veszprém.