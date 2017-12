Hemingway bocsánatot kért, amiért szlovák falunak nevezte Dunaszerdahelyt

Elnézést kért George Hemingway, amiért szlovák falunak nevezte Dunaszerdahelyt. A Budapest Honvéd labdarúgócsapatának edzője a Digi Sportban mondta azt, hogy a csapattal az előző idényben bajnoki címvédő szerző Marco Rossi vezetőedző inkább elment egy „szlovák faluba” edzőnek a pénz miatt, ahelyett hogy maradt volna a kispesti gárdánál. Az olasz tréner nyáron a szlovák bajnokságban szereplő Dunaszerdahely irányítását vette át.

„Érzem, hogy sok embert, magyar testvéreimet, akik ellenséges közegben nehéz harcot vívnak nemzeti identitásuk megtartásáért, ha akaratlanul is, de megbántottam. Arról nem is beszélve, hogy egy kiváló, a felvidéki magyarságot összefogó csapat szurkolóinak is rosszul eshettek szavaim. Erre azt mondtam, hogy mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Mindenkitől elnézést kérek” – fogalmazott a klubtulajdonos.