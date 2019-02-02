2019. február 2.,
szombat, Karolina, Aida napja

Hazard toronymagasan nyerte a voksolást

MTI

2019. február 2., szombat 08:00, frissítve: szombat 15:32

Eden Hazardot, a Chelsea támadóját választották az elmúlt év legjobb belga futballistájának.

A 28 éves játékos a szavazáson Axel Witselt, a Borussia Dortmund középpályását és Kevin De Bruyne-t, a Manchester City támadóját megelőzve, sorozatban másodszor érdemelte ki az elismerést.

A világbajnoki bronzérmes belga válogatott sztárja toronymagasan nyerte a voksolást, 14 974 drukker látta őt a legjobbnak, míg a második Witselre 3801 szavazat érkezett.

 

 

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