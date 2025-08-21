Keresés

Sport

Hazai pályán diadalmaskodott az ETO FC a Rapid Wien fölött

2025. augusztus 21., csütörtök 20:55 | MTI
Rapid Wien győri ETO FC

A győri ETO FC a duplázó Zeljko Gavric találatainak is köszönhetően 2-1-re legyőzte az osztrák Rapid Wient a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező 4., utolsó fordulós párharcának csütörtöki első mérkőzésén.

  • Hazai pályán diadalmaskodott az ETO FC a Rapid Wien fölött

Az első 10 percben a győri együttes volt a kezdeményezőbb, ennek megfelelően ebben az időszakban túlnyomó részt a bécsiek térfelén folyt a játék. Amint kicsit rendezte a sorait a Rapid, azonnal könnyebben ment át támadásba is, s Petrás kapusnak hét perc alatt két alkalommal kellett nagyot védenie. A félidő derekán szabálytalan gólt szerzett az osztrák csapat, egy szöglet utáni fejest érvénytelenített lökés miatt az észak-macedón játékvezető. A folytatásban kiegyenlített játékot és nagy küzdelmet láthattak a szurkolók, miközben a hazai drukkerek szakadatlanul bíztatták a kedvenceiket, s minden egyes jó megmozdulást tapssal jutalmaztak. A szünet előtti utolsó perceket "megnyomta" a Győr, de igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítania.

Fordulás után gyakorlatilag csupán másodperceket kellett várnia a hazai közönségnek arra, hogy ünnepelhessen: Ouro remek lefordulás után balról centerezett kiváló ütemben, a berobbanó Gavric pedig nagyjából öt méterről kapásból a léc alá belsőzte a félmagasan érkező labdát. A bécsiek szinte azonnal egyenlíthettek volna, de Antiste 16 méteres lövése a kapu mellé szállt. Rövidesen megint Petrásnak kellett többször is védenie, a 61. percben viszont nem tudott segíteni, a jobb oldalon meglóduló Wurmbrand ugyanis a 16-oson belül, az alapvonaltól nyolc méterre lőtt, a labda pedig egy védő lábán kicsit irányt változtat a hosszú sarokban kötött ki. Jelentős fölénybe került ezt követően a Rapid, a Győr pedig komoly erőket mozgósított védekezésben. A hajrában aztán Gavric villant újfent, amikor 18 méterről bombagólt rúgott a jobb felső sarokba, erre pedig az osztrák ellenfélnek a lefújásig már nem volt válasza.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

