Hatvanhat év után újra lesz magyar műkorcsolyázó páros a téli olimpián

Magyarország eddig egy aranyat, két ezüstöt és négy bronzérmet szerzett a téli játékokon. A sporttörténelmi olimpiai bajnoki címet a 2018-as pjongcsangi játékokon a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású csapat szerezte meg a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres váltójában.

Pekingben is a short trackesekben van a legnagyobb bizodalmunk – arra is van esély, hogy az első magyar egyéni aranyérem is megszülessen a téli olimpiákon. A mezőny persze jelentős, de a tavalyi világbajnokságon a Liu testvérek halmozták az érmeket − 500-on Shaoang nyert, 1000 méteren pedig kettős magyar siker született, Sándor, Shaoang sorrendben, ráadásul a váltóval egy ezüstöt is begyűjtöttek −, és a világkupákon is szépen szállították a dobogós helyezéseket. Pekingben Krueger John-Henry immár magyar színekben szerepelhet – négy esztendeje 1000 méteren még amerikaiként nyert olimpiai ezüstérmet. A hölgyeknél egyéniben Jászapáti Petrának lehet nagyobb esélye pontszerző helyen végezni, aki a 2018-as olimpián már megcsípett egy hatodik helyet 1500 méteren.

Pekingben 14 magyar sportolóért szoríthatunk majd – a játékok történetében először lesz magyar hódeszkás is, Kozuback Kamilla, aki mindössze 17 évesen harcolta ki a kvótát. Ugyancsak kuriózum, hogy a Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk duónak köszönhetően hatvanhat év után újra lesz magyar műkorcsolyázó páros az olimpián: a magyar kettősnek a 2021-es stockholmi világbajnokságon elért 14. helyezés ért olimpiai kvótát.

A Tippmixen és a Tippmixprón izgalmas fogadási lehetőségekből most sincs hiány. Lehet tippelni arra is, hogy Magyarország hány aranyérmet, illetve érmet szerez, a rövidpályás gyorskorcsolya kapcsán pedig számos újdonság várja a játékosokat. A short trackhez kapcsolódó kínálatban szerepel, hogy Magyarország vagy Olaszország, illetve Magyarország vagy az Orosz csapat szerez több érmet, hogy a magyar férfiváltó vagy a játékokon most debütáló magyar vegyesváltó végez-e előrébb, valamint az is, hogy kinek lesz jobb a legjobb helyezése egyéni számban. A mindössze három magyar aranyat és tíz magyar érmet hozó 2008-as pekingi nyári olimpia aligha szép emlék a magyar sportbarátok számára, az első pekingi téli olimpia viszont remélhetőleg aranybetűkkel íródik be a magyar sporttörténelembe!

