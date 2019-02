Hatvanegy éve választanak év sportolóját

Világ- és Európa-bajnoki címek, történelmi olimpiai elsőség - szerencsére idén is volt miből válogatni, hogy ki legyen az elmúlt év legjobb sportolója. Az már kiderült, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba a Magyar Sportújságírók Szövetségének 61. alkalommal kiírt szavazásán, a végső győztes kihirdetésére azonban jövő csütörtökig várnunk kell.

A most lezáruló szavazás után a Nemzeti Színházban már ismertették is a 11 kategória első három helyezettjét. A nőknél a teniszező Babos Tímea, az úszó Hosszú Katinka és a kajakos Kozák Danuta közül kerül ki a győztes. A férfiaknál a birkózó Bácsi Péter, a teniszező Fucsovics Márton vagy a rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor lesz az első. A díjazottakon kívül díszvendégek is érkeznek a gálára.

Fazekas László korábbi válogatott futballista, gólkirály, aki Belgiumból érkezik, hiszen ott él évtizedek óta. A másik pedig Hunyadi Emese, aki az első olimpiai bajnok magyar gyorskorcsolyázó – mondta Szöllősi György, a MSÚSZ elnöke.

Igaz, Hunyadi Emese 1994-ben, Lillehammerben osztrák színekben győzött. A díjátadó gálán 300 fellépő szórakoztatja a közönséget.