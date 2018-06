Háttérinformációkat osztott meg Merkel a német válogatottal

Olaszországban látogatta meg a német labdarúgó-válogatottat Angela Merkel, amivel a csapat menedzsere szerint segítette a felkészülést.

„Nagyon örülünk, hogy kancellár asszony szakított ránk időt a rengeteg teendője közepette. Ez mindig egy különleges alakalom a játékosok számára is, ez most informális látogatás volt. Minden játékossal beszélgetett, nekünk is nagyon fontos volt, hogy a fiúk beszélgessenek vele egy kicsit. Nem csak, hogy pluszt adjon, hanem mert politikus lévén sokat tud Oroszországról, amit meg is osztott velünk. Ez igazán kedves volt tőle, hogy ennyi háttérinformációt átadott nekünk” – mondta Oliver Bierhoff.

A válogatott középpályása, Sami Khedira szerint is jól sikerült a találkozó. „Jól esett a kancellár asszony látogatása, ez mindig nagy megtiszteltetés. Hosszú évek óta különleges kapcsolat van a mindenkori kancellár és a válogatott között, és ahogy Oliver is mondta, ez minden játékosnak sokat jelent. Vacsorázhattunk is vele, kérdezhettünk tőle, szóval igen jól sikerült találkozó volt ez. Merkel kancellár asszony nagyon közvetlen, őszinte és érdeklődő” – mondta.

Angela Merkel 2014-ben együtt ünnepelte a német válogatottal a világbajnoki győzelmet Brazíliában. Azt egyelőre nem tudni, hogy a jövő héten kezdődő oroszországi világbajnokságra kilátogat-e, de Németország nem bojkottálja az eseményt állami szinten, mint Nagy-Britannia.