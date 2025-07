Hatszor is dobogóra állhattak a magyar birkózók a mai versenyen

Megosztás itt:

Az esemény harmadik napján öt női és három kötöttfogású kategória küzdelmeit rendezték a BOK Csarnokban, ahol a három hazai finalista közül a 68 kilós Szabados Noémi (a képen kékben) és a nehézsúlyú Vitek Dáriusz elvesztette az aranycsatát, míg a világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávid a 87 kilósok között nem állt ki az utolsó összecsapásra. Harmadik helyen végzett a 65 kilogrammos Elekes Enikő, a 87 kilósok között Lévai Tamás és a 130 kilós László Koppány.

Az első magyar érdekeltségű döntőt Szabados vívta, aki három technikai tusgyőzelem után nézett farkasszemet a két kategóriával feljebb olimpiai ezüstérmes Kennedy Blades-szel. Az amerikai ellen "csak majdnem" sikerültek az akciói, a rivális viszont remekül kontrázott és saját támadásokból is gyűjtötte a pontokat, így 13-2-es technikai tussal verte az FTC birkózóját, aki tavaly is másodikként zárt a hazai rangsorversenyen. A nőknél a 62 kilós Szabó Nikolett és a 65 kilogrammos Elekes Enikő egyformán egy-egy győzelem és vereség után küzdött a bronzéremért: előbbi technikai tussal kikapott az olimpiai és vb-5. kanadai Ana Godinez Gonzaleztől, utóbbi viszont meccs nélkül nyert, mert az orosz Jekatyerina Koskina sérülés miatt nem állt ki.

Szabadoshoz hasonlóan Losonczi is parádés birkózással menetelt a fináléba, ráadásul négy legyőzött riválisa között olyan klasszisok voltak, mint az orosz származású szerb Eb-győztes Aleksandr Komarov, az Eb-ezüstérmes azeri Iszlam Abbaszov és az U20-as vb-győztes kazah Iszlam Jevlojev. Utóbbi elleni sikerének értékét növeli, hogy 0-5-ről fordított 9-5-re. A fináléban megismétlődött volna a 2024-es, párizsi olimpia egyik bronzmérkőzése az Eb-győztes, olimpiai harmadik dán Tulpar Bisultanov ellen, ám az ESMTK 25 éves világ- és Európa-bajnoka nem vett revansot, mivel - a hazai szövetség tájékoztatása szerint - kisebb rosszullét miatt visszalépett, így ezüstérmesként zárt. Ennek a kategóriának az egyik bronzmeccsén is volt magyar érdekelt az egy súlycsoporttal lejjebb vb- és Eb-bronzérmes Lévai Tamás személyében, aki egy-egy orosz és üzbég rivális felülmúlása után az elődöntőben kikapott Bisultanovtól. A dobogóért az orosz Alan Osztajevvel csatázott, s bár felrepedt a szemöldöke, "turbánban" is végig vezetve 5-2-re nyert, így harmadik lett.

A nap utolsó döntőjében a kétszeres Eb-bronzérmes Vitek jól kezdett, 1-0-s előnyt szerzett, mert orosz ellenfelét, Marat Kamparovot megintették az első menetben. A másodikban a BHSE sportolóját is leküldték parterhelyzetbe, de az 1-1 még neki kedvezett volna, csakhogy Kamparov megpörgette őt, így 3-1-re megnyerte a meccset. Ugyancsak a nehézsúlyban a bronzért lépett szőnyegre a Vitek által vigaszágra segített László Koppány, aki élt a lehetőséggel, ugyanis bár 1-1-nél még az U23-as vb- és Eb-győztes azeri Szarhan Mammedov állt jobban, de az FTC mindössze 19 éves tehetsége minden erejét összeszedve kitolta a szőnyegről a vetélytársát, így 2-1-re megnyerte a küzdelmet.

Vasárnap hét kötöttfogású súlycsoport küzdelmeivel zárul a viadal, amelyen hét éremnél tartanak a magyarok. A szombaton megszerzett hatot megelőzően pénteken az 59 kilós Bognár Erika a dobogó tetejére állhatott fel.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt