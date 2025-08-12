Keresés

Hatalmasat nyert a Fradi itthon

2025. augusztus 12., kedd 22:11 | MTI

A zöld-fehérek ellenfele a BL főtáblára jutásért az azeri Qarabag lesz.

  • Hatalmasat nyert a Fradi itthon

A párharc első mérkőzése, múlt szerdán gól nélküli döntetlennel zárult Razgradban. A visszavágó mindhárom gólját magyar futballista szerezte, és a gólpasszokat is magyarok adták.

A zöld-fehérek négy év után jutottak el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja el őket a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott az FTC.

A rájátszásban az azeri Qarabag FC ellen játszik Robbie Keane vezetőedző együttese, jövő héten kedden vagy szerdán a Groupama Arénában, egy héttel később pedig Bakuban.

Forrás: MTI / Nemzeti Sport

Fotó: MTI

