Hatalmasat dobott Tokióban Halász Bence

2025. szeptember 16., kedd 15:58 | MTI
kalapácsvetés Tokió Halász Bence atlétikai világbajnokság

Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

  • Hatalmasat dobott Tokióban Halász Bence

A Dobó SE olimpiai ezüstérmes sportolója világranglista-vezetőként érkezett a japán fővárosba, ahol a selejtezőből első dobásával döntőbe került, a keddi fináléban pedig 82,69 méteres eredménnyel lett harmadik.

A győzelmet a címvédő kanadai Ethan Katzberg szerezte meg 84,70 méterrel a német Merlin Hummel (82,77 m) előtt.

A döntő másik két magyarja közül a mindössze 19 éves, U20-es Európa-bajnok Szabados Ármin 77,15-tel a nyolcadik, míg Rába Dániel 75,22-vel a 11. helyen végzett.

Halász Bence a magyar atlétika 16., saját maga harmadik szabadtéri vb-érmét gyűjtötte be.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

