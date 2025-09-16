Hatalmasat dobott Tokióban Halász Bence

Megosztás itt:

A Dobó SE olimpiai ezüstérmes sportolója világranglista-vezetőként érkezett a japán fővárosba, ahol a selejtezőből első dobásával döntőbe került, a keddi fináléban pedig 82,69 méteres eredménnyel lett harmadik.

A győzelmet a címvédő kanadai Ethan Katzberg szerezte meg 84,70 méterrel a német Merlin Hummel (82,77 m) előtt.

A döntő másik két magyarja közül a mindössze 19 éves, U20-es Európa-bajnok Szabados Ármin 77,15-tel a nyolcadik, míg Rába Dániel 75,22-vel a 11. helyen végzett.

Halász Bence a magyar atlétika 16., saját maga harmadik szabadtéri vb-érmét gyűjtötte be.

Forrás: MTI

Fotó: MTI