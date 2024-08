Hatalmas sikerekkel zárta a magyar csapat a 2024-es párizsi olimpiát + videó

Megosztás itt:

Számos éremmel térhetnek haza a sportolók az olimpiai játékokról. A hagyományosan legsikeresebb 3 sportágban, a vívásban, úszásban, kajak-kenuban tartották a sportolók a megszokott pozíciót, az érmek többségét idén is ezek a sportágak szállították.

A nemzeti sport napilap főszerkesztője azt mondta, évről évre nehezebb dolguk van a magyar sportolóknak, ugyanis a világ egyre nagyobb részén űzik profi szinten azokat a sportokat, amelyekben a magyarok hagyományosan jók.

Szöllősi György, főszerkesztő, Nemzeti Sport napilap: "Egyre nagyobb a konkurencia, egyre nagyobb a verseny és az, ohgy ahhoz képest, hogy ilyen kimagaslóan szerepeltünk és rögtön mellétehetjük, hogy nem csak lakosságszám arányosan, hanem a régióban is most számtalanszor jött már velem is szemben a világhálón ez a régiós összehasonlítást mutató térkép, amelyen a szomszédos országok éremszámai vannak. Nem lehet nem észrevenni, hogy toronymagasan mi szerepeltünk a legeredményesebben abszolút értékben is, tehát azért az érmek számát tekintve akár a 40 milliós Lengyelországot, akár Ausztriát, vagy bármelyik más szomszédos, vagy a régióban lévő országot nézzük."