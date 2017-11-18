2017. november 18.,
szombat, Jenő napja

Hatalmas meglepetés: Federer bukta a döntőt

Hír TV

2017. november 18., szombat 21:48, frissítve: szombat 21:49

A svájci klasszist David Goffin verte három szettben Londonban.

Nem jutott döntőbe Roger Federer a férfi teniszezők londoni világbajnokságán. A svájci klasszis három szettben 3.6, 6:2, 6:4 arányú vereséget szenvedett David Goffintől.

A belga teniszező ellenfele a Dimitrov–Sock mérkőzés győztese lesz a fináléban.

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teniszRoger Federer

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