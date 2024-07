Háromgólos vereség Spanyolországtól

A harmadik negyedben ismét elhozták a labdát a spanyolok és a támadást előnyben góllal fejezték be, Munarriz második találatát szerezte. Angyal is duplázott, újabb húzása után videózást követően adták meg a gólt. Granados előbb büntetőből, majd egy gyors támadásból növelte az előnyt, majd Varga Zsolt időt kért. Ennek eredményeként Vámos lőtt szép gólt, aztán nagy birkózás után Fekete centerből volt eredményes. A másik oldalon a Ferencvárosba igazolt De Toro értékesített azonnal egy emberelőnyt (8-6).

A spanyolok hozták el a labdát és - kölcsönösen kimaradt helyzetek után - meg is szerezték a vezetést. Kimaradt magyar előnyök után második góljukat is belőtték, a szépítés fórból jött össze három másodperccel a negyed vége előtt: Manhercz labdáját Angyal húzta a hálóba (2-1).

