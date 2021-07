Háromgólos ferencvárosi győzelem a Prishtina ellen

Veszélyes idők jönnek, nem tudja folytatni a világ az életét ott, ahol a járvány előtt abbahagyta, és ilyenkor tartalékra, fedezetre és biztonságra van szükség - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Meghalt 2 beteg, és újabb 32 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Több mint 5,5 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 072 024-en már a második adag vakcinát is megkapták. Március elseje, az új szolgálati jogviszony hatályba lépése óta 3090-nel nőtt az egészségügyi szolgálati jogviszonyok száma - közölte Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Ha baloldali kormány van, akkor adóemelés is van, és ezt Karácsony Gergely is elismerte - mondta híradónknak Gulyás Gertgely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Támogatja a Magyar Bankszövetség a Magyar Nemzeti Bank ajánlásait a fizetési moratórium igénybevétele során felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos banki díjak elengedéséről. Már három hónapja pozitív a Heti Gazdasági Index értéke, az adatok azt mutatják, hogy a gazdaság újraindítását sikeresen megkezdtük, így a második negyedévben kétszámjegyű gazdasági növekedés várható Magyarországon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Elfogadta a kormány a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatát, amely szerint a látvány-csapatsportágakat érintő tao-támogatás jelenlegi 100 milliárd forintos összegét vissza kell emelni a korábbi 125 milliárd forintra. Műszakilag lényegében elkészült a Hódmezővásárhely-Szeged tram-train-beruházás - nyilatkozta a Délmagyarországnak a fejlesztésért felelős kormánybiztos, Lázár János. 250 ezer forintra bírságolta a Micsoda család című könyv forgalmazóját a Pest Megyei Kormányhivatal – hangzott el Magyarország élőben című műsorunkban. Tarnai Richárd kormánymegbízott szerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvénybe ütközött a terjesztés, mivel a forgalmazó cég nem vette figyelembe, hogy a könyvnek a szokványostól eltérő tartalma van. Sem Brüsszel, sem Soros-szervezetek „nem írhatják elő nekünk, hogyan neveljük a gyermekeinket” - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője. Nyugat-Európa a kelet-európai országok jogfosztására készül - mondta Volner János független országgyűlési képviselő. A Volner Párt elnöke szerint Magyarországnak joga van ahhoz, hogy a nyugat-európai közvéleményt hitelesen tájékoztassa a pedofiltörvényről, amellyel kapcsolatban valótlanságokat állítanak a külföldi politikusok és sajtótermékek. A jogállami normákat, a magyar szülőket, a gyermekeket és szuverenitásunkat is sérti a gyermekvédelmi törvény elleni uniós támadás - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Pornográf tartalmú anyagok terjesztéséért ítélték két év felfüggesztett szabadságvesztésre azt a máltai munkáspárti Cyrus Engerert, aki a Magyarországról szóló legújabb európai parlamenti határozattervezet jelentéstevője. Covid-19 elleni magyar védőoltási kampányban játszott kiemelkedő szerepének elismeréseként, a Magyar Érdemrend Középkeresztje csillaggal kitűntetést nyújtotta át Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszternek Szijjártó Péter Jekatyerinburgban. Magyarország az Európai Unióban elsőként akarja újraindítani a gazdaságát, és a pragmatikus magyar-orosz együttműködés ebben segíteni fogja, ahogy hozzájárult az új koronavírus-járvány harmadik hullámának letöréséhez is - jelentette ki Szijjártó Péter. A koronavírus-fertőzöttek száma 184,1 millió, a halálos áldozatoké 3,99 millió világszerte. Ukrajnában ismét felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt több mint ötszáz új beteget és húsz újabb halálos áldozatot jegyeztek fel. Szerbiában újra száz fölé emelkedett a napi új koronavírus-fertőzöttek száma. Izraelben meredeken emelkedik, már ismét a márciusi szinten van az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Japán újabb, 1,13 millió adag AstraZeneca-oltást tartalmazó szállítmányt küld Tajvannak a koronavírus-járvány megfékezésére. A menekültek és a migránsok tagállamok közötti elosztása csakis úgy szabályozható, ha az minden tagállam számára elfogadható, így lehet biztosítani a rászorulók áthelyezését a gyakorlatban - jelentette ki Janez Jansa szlovén miniszterelnök. Teherautók alvázán utazó, Romániába illegálisan bejutni próbáló migránsokat fedeztek fel a határrendészek a Vidin-Calafat bolgár-román közúti határátkelőnél, a veszélyes módszert választó négy határsértő között egy 11 éves fiú is volt. Az észt hatóságok rendőröket küldenek Litvániába a fehérorosz határon zajló, a tavalyi évhez képest a sokszorosára nőtt illegális migráció megfékezése érdekében. Az azeri fegyveres erők tüzet nyitottak örmény katonákra a két ország közös határán - közölte a jereváni katonai vezérkar tájékoztatási részlegének vezetője. Egy amerikai légvédelmi üteg lelőtt egy drónt, amely az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét vette célba - közölték biztonsági források. Legalább 77 tálib halt meg az afgán légierő az ország több pontján végrehajtott légicsapásaiban - tudatta az afgán védelmi minisztérium. Korrupció vádjával tizennégy év börtönbüntetésre ítélte egy fehérorosz bíróság Viktar Babarika volt fehérorosz ellenzéki elnökjelöltet. Előállították Észtország szentpétervári konzulját, akit azzal gyanúsítanak, hogy titkosított iratokat vett át - közölte az orosz állambiztonsági szolgálat. Németországban elítélték az utóbbi évek egyik legnagyobb szabású pedofil bűncselekmény-sorozatának több elkövetőjét, az ügy fővádlottját a büntetés letöltése után sem engedhetik szabadon. Megtalálták az orosz távol-keleti Kamcsatka-félszigeten eltűnt AN-26-os típusú utasszállító gép roncsait a palanai légikikötőtől 3,8 kilométerre a tengerben - senki nem élte túl a balesetet. Őrizetbe vettek több mint 750 embert és lefoglaltak egyebek mellett több tonna kábítószert és több száz lőfegyvert Németországban egy mobiltelefonra fejlesztett titkosított kommunikációs hálózatból szerzett adatok révén. Csempészettel és hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsít egy Záhony közelében elfogott ukrán férfit az ügyészség. Lakástűzben életét vesztette egy férfi Nagymaroson. Egy ember meghalt, amikor egy személygépkocsi kisteherautóval ütközött össze Kisteleken. Hőségriadót rendelt el Magyarország egész területére szerda nulla órától péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Női kézilabda felkészülési mérkőzés: Magyarország - Montenegró 28:22 Női vízilabda SEAT Kupa, második mérkőzés: Magyarország - Kanada 13:7 Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező: Ferencváros - FC Prishtina 3:0 A hatodik helyen végzett a Szép Balázs, Regős Gergely páros férfi váltóban az oroszországi öttusa Európa-bajnokságon. A női 4x200-as gyorsváltó aranyérmet szerzett a Rómában zajló junior úszó Európa-bajnokságon. Tavalyhoz hasonlóan idén is törölték a versenynaptárból a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat és a gyorsaságimotoros-világbajnokság ausztráliai fordulóját.