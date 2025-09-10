Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján

2025. szeptember 10., szerda 11:10 | MTI

A labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában már az NB I-es és NB II-es csapatok is részt vesznek, a huszonnégyszeres MK-győztes Ferencváros a Vas vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend SE vendége lesz.

  • Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján

Hatalmas az érdeklődés a szombat délutáni mérkőzés iránt, és a helyi sportszervezet mobillelátók építésével elérte, hogy valamivel több mint háromezren ott lehessenek a kétszáz fős község sportpályáján. A jegyek tizenkét óra alatt elfogytak, a szervezők pedig jelezték, hogy a helyszínen nem lesz belépőárusítás, de az M4 Sport élőben közvetíti az összecsapást. A Szarvaskend a Vas vármegyei I. osztályban elért eddigi legjobb helyezése egy ötödik hely volt, tavasszal azonban megyei kupadöntőt játszott, és ezüstérmet szerzett.

A Ferencváros legutóbb három éve szerezte meg a Magyar Kupát, tavaly és idén tavasszal is a döntőig jutott, csak éppen mindkétszer a Paksi FC nyert. Bognár György vezetőedző kétszeres kupagyőztes együttese szintén negyedosztályú, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei élvonalban szereplő Szajol otthonában játszik, a Zalaegerszeg pedig oda-vissza utazik 900 kilométert a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályban induló Vásárosnamény elleni remélt továbbjutásért.

Lényegesen nehezebb ellenfelet kapott a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest, mivel valamennyi klub NB II-es csapattal játszik. A Kisvárda a nyugati országrészbe utazik 360 kilométert és az FC Ajka ellen lép pályára, míg a Nyíregyháza marad ugyan keleten, de a Békéscsaba otthonában nem mehet biztosra, mivel az elmúlt kilenc évben a másodosztályban ötször is a lila-fehérek nyertek, a Spartacus pedig csak két döntetlent ért el.

Története során a Puskás Akadémia eddig egyszer, 2018-ban jutott be a kupadöntőbe, de tizenegyesekkel kikapott az Újpesttől. A mostani sorozatban a Vasas ellen kezdi meg szereplését. A két csapat legutóbb két és fél éve játszott egymással, és az Illovszky Rudolf Stadionban 2-2-es döntetlen született. A Vasas mindkét gólját Urblík József, a felcsútiaktól három hónappal korábban távozott középpályás szerezte, aki most is az angyalföldiek keretét erősíti. Az Újpest legutóbb négy éve nyerte meg a kupasorozatot, azóta kétszer a nyolcaddöntőig, egyszer-egyszer pedig az elődöntőig és a negyeddöntőig jutott. Vasárnap délután a Kecskemét otthonában csatlakozik a mezőnyhöz, s nem árt óvatosnak lennie, mivel a házigazdát új vezetőedző irányítja. Tímár Krisztián szűk két héttel korábban már bemutatkozott a KTE-nél, de a Bp. Honvéd elleni NB II-es bajnoki találkozó esőzés miatt félbeszakadt, így a 45 éves szakember az Újpest ellen irányíthatja első teljes mérkőzésén új csapatát.

Az élvonalbeli csapatok közül a Debreceni VSC, a Diósgyőri VTK, az ETO FC Győr, a Kazincbarcika és az MTK Budapest egyformán NB III-as együttessel játszik szombaton.

A továbbjutás valamennyi párosításnál egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd - ha szükséges -, tizenegyespárbaj következik.

Az M4 Sport szombaton a Szarvaskend-Ferencváros és a Vasas-Puskás Akadémia, míg vasárnap a Kecskemét-Újpest összecsapást követíti élőben.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

péntek:

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) 19.00

szombat:

Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 11.00

PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) 13.00

Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE FC 14.00

Érdi VSE (NB III)-ETO FC 15.00

VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC 15.00

Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC 15.00

Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC 15.00

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK 15.00

Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 15.00

FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 15.00

Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 15.00

Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II) 15.00

Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III) 15.00

Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III) 15.00

Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III) 15.00

Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II) 15.00

BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest 16.00

Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC 16.00

REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II) 16.00

Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III) 17.00

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC 18.00

Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 18.00

Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC 19.00

FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good 19.00

Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 19.00

Videoton FC Fehérvár (NB II)-Szentlőrinc (NB II) 19.00

vasárnap:

Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) 15.00

Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) 15.00

Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) 15.00

Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) 15.00

Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC 16.15

MTI

További híreink

Őszi utazások: varázslatos úti célok belföldön és külföldön

Kiszabadult egy iraki síita milícia fogságából egy orosz-izraeli kutatónő

„Azt a terhet, ami elől menekülni akart, továbbviszi” – megszólalt az orvos Koós Boglárka haláláról

A román válogatott ciprusi meccse után áll a bál, ezt nehéz lesz megmagyarázni

Vastag Csaba felesége nagy bejelentést tett: 6 hónapja tiszta

Kocsis Máté levelére nagy nehezen reagált a MÚOSZ

Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak

Varga Barnabás és Tóth Balázs volt a mieink legjobbja a portugálok ellen – Nemzeti Sport-osztályzatok

Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra

További híreink

Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra

Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál

Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak
2
Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál
3
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
4
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
5
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
6
Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között
7
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak
8
A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást
9
Ursula von der Leyen: Európa harcban áll + videó
10
Orbán Viktor az Olaszországban megtámadott magyar nők ügyében üzent

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak

Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak

 A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában. Cristiano Ronaldo a góljával beállított egy rekordot, majd a mérkőzés után Szoboszlai Dominik mezét is megkapta, mielőtt a közösségi oldalán üzent.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!