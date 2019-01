Három magyar arany a nyitónapon

2019. JANUÁR 25., PÉNTEK ORBÁN VIKTOR: MINDIG OTT VOLTUNK, HA VÉDENI KELLETT A MAGYAR ÉRDEKEKET, DE SOROS KAMPÁNYESEMÉNYÉHEZ NEM ASSZISZTÁLUNK KOSSUTH RÁDIÓ. ORBÁN VIKTOR PÉNTEKEN MEGLÁTOGATTA A SZERDA ESTE KIÉGETT REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOT. NOVÁK KATALIN: A KORMÁNY A VÉGSÕKIG HARCOL AZ AUSZTRIÁBAN DOLGOZÓ MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK JOGAIÉRT MTI. POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS: 6500 CSALÁDOT ÉS 10 EZER GYERMEKET ÉRT EL A KÜLHONI MAGYAR CSALÁDOK ÉVE PROGRAM. A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTVONALÉRT FELELÕS KORMÁNYBIZTOSNAK NEVEZTÉK KI PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERT. TÁLLAI ANDRÁS PM-ÁLLAMTITKÁR: AZ ADÓCSÖKKENTÉSEK MELLETT IS SZÁZMILLIÁRDOKKAL EMELKEDETT TAVALY AZ ÁLLAM BEVÉTELE MAGYAR IDÕK. ELÕKÉSZÍTI AZ ÁLLAM A BUDAPEST BANK ELADÁSÁT, KÖZEL 200 MILLIÁRD FORINTÉRT KELHET EL PORTFOLIO. WEINGARTNER BALÁZS ITM-ÁLLAMTITKÁR: 119 EZER PÁLYÁZAT ÉRKEZETT A HÁZTARTÁSI GÉPEK CSEREPROGRAMJÁRA. MOSÓCZI LÁSZLÓ ITM-ÁLLAMTITKÁR: A KÖZÚTHÁLÓZAT BÕVÍTÉSÉRE 2022-IG TÖBB MINT 2500 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY. PAKS II. NÉLKÜL NINCS HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁGOS ÁRAMELLÁTÁS - MONDTA SÜLI JÁNOS, A PAKSI BÕVÍTÉSÉÉRT FELELÕS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER. BRÜSSZEL AZÉRT TÁMADJA A STOP SOROST, MERT A SZABÁLYOZÁS A MIGRÁNSOK BEHOZATALÁNAK ÚTJÁBAN ÁLL - MONDTA NACSA LÕRINC, A KDNP FRAKCIÓSZÓVIVÕJE. HORVÁTH CSABA (MSZP) 6456, KARÁCSONY GERGELY (PÁRBESZÉD) 5300 AJÁNLÁST KAPOTT AZ ELLENZÉKI ELÕVÁLASZTÁSON KÖZÖLTE AZ ELÕVÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. FOLYTATÓDNAK A BÉRTÁRGYALÁSOK AZ AUDI HUNGARIA ZRT. ÉS AZ AUDI HUNGÁRIA FÜGGETLEN SZAKSZERVEZET KÖZÖTT. BEZÁR A SZARVASI VAS-FÉMIPARI ZRT. A KÁVÉFÕZÖKET ÉS LÁMPÁKAT GYÁRTÓ CÉG 400 DOLGOZÓJÁT ELBOCSÁTOTTÁK. IRÁNYÍTÁST SZEREZHET A MEDIAMARKT A TESCO 9 ÁRUHÁZÁNAK ELEKTRONIKAI ÜZLETÁGA FELETT - KÖZÖLTE A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL. ANDY VAJNÁT A FIUMEI ÚTI TEMETÕBEN HELYEZIK ÖRÖK NYUGALOMRA CSÜTÖRTÖKÖN. SOROS GYÖRGY 24. ALKALOMMAL TALÁLKOZOTT MAGAS RANGÚ BRÜSSZELI VEZETÕVEL A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMON. EURÓPA EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY HATÉKONYAN KEZELJE A MIGRÁCIÓT JELENTETTE KI VIORICA DANCILA ROMÁN KORMÁNYFÕ BRÜSSZELBEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: ÓRIÁSI HIBÁT KÖVETNEK EL A MIGRÁCIÓT ÖSZTÖNZÕ NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK MONDTA NEW YORKBAN. A GÖRÖG PARLAMENT JÓVÁHAGYTA PÉNTEKEN A MACEDÓNIÁVAL KÖTÖTT NÉVMEGÁLLAPODÁST - MTI. AZ EU ÜDVÖZÖLTE A MACEDÓNIÁVAL KÖTÖTT NÉVMEGÁLLAPODÁS GÖRÖGORSZÁGI PARLAMENTI JÓVÁHAGYÁSÁT MTI. BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: HOSSZÚ TÁVON KOMOLY GAZDASÁGI KÁROKAT OKOZNA A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS. OLASZ KORMÁNYFÕ: A NÉMET-FRANCIA TENGELY NEM EURÓPÁT, HANEM A KÉT ÁLLAM ÉRDEKEIT KÉPVISELI. AZ INTERNETES KERESKEDELEM SZABÁLYOZÁSÁRA KÉSZÜL A WTO, A TÁRGYALÁSOK TAVASSZAL KEZDÕDNEK JELENTETTE BE AZ UNIÓS KERESKEDELMI BIZTOS. UTOLSÓ FÁZISÁBA ÉRT A TÖBB MINT 100 MÉTER MÉLY KÚTBA ZUHANT KÉTÉVES KISFIÚ KIMENTÉSÉRE INDÍTOTT AKCIÓ A DÉL-SPANYOLORSZÁGI ANDALÚZIÁBAN. ELBUKTAK AZ AMERIKAI SZENÁTUS SZAVAZÁSÁN CSÜTÖRTÖKÖN A RÉSZLEGES KORMÁNYZATI LEÁLLÁS MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ TERVEZETEK. NANCY PELOSI DEMOKRATA HÁZELNÖK KÉSZEN ÁLL ARRA, HOGY TALÁLKOZZON DONALD TRUMP ELNÖKKEL A HELYZET MEGVITATÁSÁRA. IRÁNRÓL, JEMENRÕL ÉS AZ INF-SZERZÕDÉSRÕL TÁRGYALT MIKE POMPEO AMERIKAI, ÉS JEREMY HUNT BRIT KÜLÜGYMINISZTER WASHINGTONBAN. AZ USA HELYI IDÕ SZERINT CSÜTÖRTÖKÖN ESTE HAZARENDELTE VENEZUELÁBAN AKKREDITÁLT DIPLOMATÁINAK NAGY RÉSZÉT. JUAN GUAIDÓ, A VENEZUELAI PARLAMENT ELNÖKE KIJELENTETTE, MEGFONTOLJA AZ AMNESZTIÁT ELLENFELEI SZÁMÁRA, HA SEGÍTENEK HELYREÁLLÍTANI A DEMOKRÁCIÁT. SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER: AZ EU-NAK SZABAD VÁLASZTÁSOK KIÍRÁSÁRA KELL FELSZÓLÍTANIA NICOLÁS MADURO HIVATALBAN LÉVÕ VENEZUELAI ELNÖKÖT. MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER PÉNTEKEN KÖZLEMÉNYBEN SÜRGETTE AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁT JUAN GUAIDÓ VENEZUELAI IDEIGLENES ÁLLAMFÕ ELISMERÉSÉRE. KÖZVETÍTÉST AJÁNLOTT FEL A VENEZUELAI KORMÁNY ÉS ELLENZÉK KÖZÖTT AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM - RIA NOVOSZTYI HÍRÜGYNÖKSÉG. VENEZUELÁBAN EGYRE TÖBB CSECSEMÕ HAL MEG AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER ÖSSZEOMLÁSA MIATT ÁLLAPÍTOTTÁK MEG KUTATÓK. BEFEJEZÕDÖTT A KERCSI-SZOROS KÖZELÉBEN A HÉT ELEJÉN KIGYULLADT TEHERHAJÓ LEGÉNYSÉGE UTÁNI KUTATÁS KÖZÖLTE AZ OROSZ HAJÓZÁSI ÜGYNÖKSÉG. AZ ENSZ EGYIK EMBERI JOGI JELENTÉSTEVÕJE VIZSGÁLÓDNI FOG A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN. NATO-FÕTITKÁR: OROSZORSZÁG NEM TETT LÉPÉSEKET, HOGY BETARTSA A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉST. TÍZ ÉV ÓTA NEM TAPASZTALT HÕSÉG TOMBOL AUSZTRÁLIA DÉLI RÉSZÉN, MINTEGY 150 EZER HÁZTARTÁSBAN NEM VOLT ÁRAM A HÁLÓZAT TÚLTERHELTSÉGE MIATT. ELÕSZÖR VETETTEK BE DRÓNOKAT RÁGCSÁLÓIRTÁSHOZ, HOGY PATKÁNYMENTESÍTSÉK A GALÁPAGOS-SZIGETEKET - JELENTETTE A GALÁPAGOSI NEMZETI PARK. LEGALÁBB KÉTSZÁZ EMBER ELTÛNT BRAZÍLIÁBAN MIUTÁN EGY VASÉRCBÁNYÁNÁL ÁTSZAKADT EGY ZAGYTÁROZÓ GÁT KÖZÖLTÉK TÛZOLTÓK. 7 ÉV 2 HÓNAP BÖRTÖNT KÉRT AZ ÜGYÉSZ M. RICHÁRDRA, A DÓZSA GYÖRGY ÚTI GÁZOLÓRA. KATASZTRÓFAVÉDELEM: TÛZ ÜTÖTT KI EGY XII. KERÜLETI LAKÁSBAN PÉNTEKEN, A TÛZOLTÓK KIHOZTAK EGY EMBERT, DE AZ ÉLETÉT MÁR NEM LEHETETT MEGMENTENI. BRFK: EGY 47 ÉVES FÉRFI A SZERDA ESTE KIÉGETT BUDAPESTI KOLLÉGIUM ÁLDOZATA. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY TEHERAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 6-OS FÕÚTON TOLNA TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, AZ UTAT LEZÁRTÁK POLICE.HU. 207 TÕ CANNABIST TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY TAHITÓTFALUI HÁZBAN, A KÁBÍTÓSZER ÉRTÉKE MINTEGY 10 MILLIÓ FORINT. BKV: KEDDTÕL CSÜTÖRTÖKIG ÚJABB FÜSTPRÓBA LESZ A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁS ALATT ÁLLÓ SZAKASZÁN AZ ÁRPÁD HÍD METRÓÁLLOMÁSON. JEGES ÉS ÓNOS ESÕRE, HÓRA ÉS VIHAROS SZÉLRE FIGYELMEZTET AZ OMSZ A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN.