Harmadik alkalommal győzött Csere Gáspár a Vivicittán

Varga Judit: Magyarország elutasítja, hogy az EB vagy bármely más európai testület írja elő, hogy a szülők hogyan neveljék a gyerekeiket – Kossuth rádió. Az Európai Uniót azok teszik tönkre, akik Magyarországtól akarják most megvédeni - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádióban. Jogtalanul használta Vörös István dalát Jakab Péter országjárás közben, ezért a Prognózis alapítója felszólította a Jobbik elnökét a videó eltávolítására. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament támogatásával, azt akarja, hogy Magyarország engedje be az LMBTQ-aktivistákat és -szervezeteket az óvodákba és az iskolákba. Magyarország ezt nem akarja - mondta az igazságügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Felszólítólevelet küld jövő héten az EB a pedofilellenes és gyermekvédelmi törvény ügyében, és ha annak nem lesz foganatja, kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen. Rendkívül sikeres a magyar járványügyi védekezés, egy kivételével valamennyi uniós tagállamot megelőzi a védettségi rangsorban – adta hírül a kormány a Facebookon. A kormánypártok szerint fontos, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a külföldi gyártóknak, ezért szükség van a magyar vakcinagyárra – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Ha közel ötödével nőnének a legkisebb bérek, azzal a kapcsolódó juttatások – táppénz, gyed – és a magasabb keresetűek fizetése is tovább emelkedhetne - mondta Schanda Tamás államtitkár a Facebookon. KINCS: a gyermekekben látják a jövőt a magyarok egy felmérés szerint. Elrajtolt a Virgin Galactic nevű űrjármű Új-Mexikóban, fedélzetén Richard Branson brit milliárdossal, a vállalat alapítójával. Hétfőtől szigorúbban ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások betartását Szerbiában. Lassult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, kevesebb mint háromszáz új beteget jegyeztek fel és mindössze öten hunytak el. Megszületett a politikai megállapodás a globális minimumadóról a G20-ak velencei csúcstalálkozóján – jelentette be Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter. Már több mint 186,4 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Unió elérte azt a kitűzött célt, hogy júliusra rendelkezésre álljon a felnőtt lakosság 70 százalékának teljes beoltására elegendő vakcina a koronavírus ellen. Bulgáriában három hónapon belül másodszor tartanak előrehozott parlamenti választást abban a reményben, hogy a voksolás eredményeként végre stabil kormánykoalíció alakulhat. Az utolsó ausztrál katona is elhagyta Afganisztánt, a canberrai kormány megerősítette, hogy véget ért a 20 éve tartó afganisztáni katonai szerepvállalás. Robbanás történt egy északkelet-szudáni város sportklubjában, legkevesebb négyen meghaltak. Felhőszakadás veszélye miatt az északnyugati területeken több járásra másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A katasztrófavédelem a villámárvizek veszélyére figyelmeztet. A magyar férfi kosárlabda-válogatott 101:80-ra kikapott Belgiumtól a Japánban rendezett Nissay Kupa nemzetközi felkészülési torna utolsó mérkőzésén, Nahában.