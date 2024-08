Hámori Luca: Sokan arra számítottak, hogy nem fogok kiállni, de ez meg sem fordult a fejemben

Szinte le sem tudtam tenni a telefonomat. Egyáltalán nem számítottam arra, hogy ebből világhír lesz, és mindenki erről fog beszélni. Arra nem készítettek fel minket, hogy milyen, ha valaki hirtelen híressé válik. Szokatlan volt. Természetesen rengeteg pozitív üzenet eljutott hozzám, viszont egy-két negatív is, amely ott motoszkált a fejemben. Sok magyar olimpikon küldött üzenetet a faluból, énekesek is írtak néhány sort biztatásként. Őszintén meglepett, hogy ekkora hír lett a szereplésemből.

