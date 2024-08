Hámori Luca ma délután lép ringbe biológiailag férfi ellenfele ellen + videó

Megosztás itt:

Hámori Luca magyar női ökölvivő szombat délután lép ringbe ellenfele Imane Khelif ellen, aki genetikailag férfi. Az algír bokszoló olasz ellenfelét iszonyatos erejű ütésekkel feladásra kényszerítette 46 másodperc alatt még csütörtökön.

Nem gondoljuk, hogy egy férfi kromoszómákkal, magas tesztoszteronszinttel rendelkező idézőjeles nőnek elszabadna indulnia a női versenyzők között, hiszen ez nemcsak szembemegy teljes mértékben a fair playel, amiről az olimpia kellene, hogy szóljon, hanem életveszélyes is. Ma egy magyar versenyző Hámori Luca kell, hogy megküzdjön ezzel a versenytársával, és hát ez mindenfajta esélyegyenlőséget, a női jogokat porba tiporja – mondta a Híradónak Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja alapítója.

A JOBBIK szerint ki kellett volna zárni Imane Khelifot a női versenyből.

Elképesztően kritikus véleményem van a NOB viselkedéséről, és azzal az állásponttal szemben is, hogy miután bebizonyosodott, hogy a hölgy az valójában genetikailag és biológiailag férfi, azonnal ki kellett volna zárni a versenyzésből, sőt erre egyébként a NOB-nak már volt rálátása a verseny elindulása előtt

– hangsúlyozta Adorján Béla, a Jobbik elnöke.

Az LMP szerint is egy olyan férfias versenyzővel kell megküzdenie Hámori Lucának, akinek nem szabadna nő ellen kiállnia az olimpián.

Ez egy nagyon méltatlan helyzet, de teljes szívünkkel ott vagyunk a sportolók mellett, meg kell nyernie ezt a mérkőzést. Azt, hogy férfi kromoszómával rendelkező versenyző ott lehet ezen az olimpián, részt vehet ezen a versenyen, én azt gondolom, hogy nem helyes, tehát a szabályozást mindenképp újra kell gondolni – véli Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese.

Az olimpia a sportszerűségről kellene, hogy szóljon, itt viszont a legsportszerűtlenebb eset történik

– jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Láttuk, hallottuk ezt éveken keresztül, de most a szemünkkel láttuk, hogy mi az abszurd tényleg a józan emberi észnek ellentmondó helyzeteket eredményez az, amikor jogi csűrcsavarással addig-addig gyakorolnak nyomást különböző sportszervezetekre is, és minden más szervezetre is, hogy előbb-utóbb a férfiak is a nők között tudjanak versenyezni, ők ezt jogi diadalként ünneplik, a józan ésszel viszont ha ránézünk, akkor viszont azt látjuk, hogy a legsportszerűtlenebb eset az egész olimpián – hangsúlyozta Rétvári Bence.

Vitályos Eszter kormányszóvivő sem hagyta szó nélkül közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Az egész világ tudja, látja ezt a hihetetlen igazságtalanságot, hogy algériai ellenfele biológiailag sokkal inkább férfi és csak az elvakult gender ideológia eredményeként szerepelhet.

Hozzáteszi, hogy Hámori Luca fantasztikus sportoló és hogy Egy csoda ez a lány!

Majd az üzente: Luca, az egész ország, sőt, az egész világ Veled van!