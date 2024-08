Megosztás itt:

Több politikus is gratulált az első magyar női olimpiai ökölvívónak.

A miniszterelnök az elsők között reagált, úgy fogalmazott: bravo Luca, mint régen az egri nők.

A politikusok mellett Berki Krisztián olimpikon is felszólalt. A tornász azt írta közösségi oldalán.: Akárhogy is volt vagy lesz is, nekünk bajnok vagy.