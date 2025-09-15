Keresés

Hamburgban lett a legjobb Márton Viviana tekvondós

2025. szeptember 15., hétfő 11:25 | MTI
Hamburg tekvondó Márton Viviana German Open

A tekvondós olimpiai bajnok Márton Viviana súlycsoportjában megnyerte a German Opent, a németek nyílt versenyét Hamburgban.

  • Hamburgban lett a legjobb Márton Viviana tekvondós

A hétvégi sikerről a hazai sportági szövetség adott hírt honlapján, kiemelve, a párizsi ötkarikás aranyérmes a 62 kilogrammosok mezőnyének második kiemeltjeként görög, majd két török vetélytárs egyformán kétmenetes legyőzésével jutott be a fináléba. Ott az első helyen kiemelt cseh Stolbovát is 2-0-ra verve szerezte meg az első helyet.

Világbajnok ikertestvére, Márton Luana a 67 kilóban német ellenfelén simán túljutott (2-0), a nyolcaddöntőben azonban megálljt parancsolt neki az első helyen kiemelt, s végül a kategória aranyát kiharcoló görög Marentaki, aki a döntő, harmadik menetben kerekedett felül magyar ellenfelén.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

