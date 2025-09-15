Hamburgban lett a legjobb Márton Viviana tekvondós

Megosztás itt:

A hétvégi sikerről a hazai sportági szövetség adott hírt honlapján, kiemelve, a párizsi ötkarikás aranyérmes a 62 kilogrammosok mezőnyének második kiemeltjeként görög, majd két török vetélytárs egyformán kétmenetes legyőzésével jutott be a fináléba. Ott az első helyen kiemelt cseh Stolbovát is 2-0-ra verve szerezte meg az első helyet.

Világbajnok ikertestvére, Márton Luana a 67 kilóban német ellenfelén simán túljutott (2-0), a nyolcaddöntőben azonban megálljt parancsolt neki az első helyen kiemelt, s végül a kategória aranyát kiharcoló görög Marentaki, aki a döntő, harmadik menetben kerekedett felül magyar ellenfelén.

Forrás: MTI

Fotó: MTI