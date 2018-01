Hajszálon múlott a győzelem

AZ ÉV ELSÕ IDÕKÖZI VÁLASZTÁSAIT RENDEZIK MA: A SOMOGY MEGYEI ORDACSEHIBEN POLGÁRMESTERT, A VESZPRÉM MEGYEI KAPOLCSON PEDIG POLGÁRMESTERT ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK. KÖRLEVÉLBEN TILTOTTA MEG A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁKNAK A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI HIVATAL, HOGY AZ ENGEDÉLYÜK NÉLKÜL NYILATKOZZANAK A SAJTÓNAK RTL KLUB. AZ EGYÜTT SZERINT A KORMÁNY CSALÁDTÁMOGATÁSAI NEM JELENTENEK IGAZI SEGÍTSÉGET, A CSALÁDOK ÉVE PEDIG VALÓJÁBAN A CSALÁDOK MEGVESZTEGETÉSÉN ALAPUL. JUHÁSZ PÉTER AZ EGYÜTT ELNÖKE: LEHET BOTKÁNAK IGAZA VAN, HOGY IGAZÁBÓL A FIDESZ IRÁNYÍTJA AZ MSZP-T. NYOMOZNAK AZ LMP-S HADHÁZY ÁKOS NEMZETI KONZULTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KIJELENTÉSEI MIATT - MAGYAR NEMZET. DK: A HADHÁZY ÁKOS ELLENI NYOMOZÁS IS A FIDESZ POLITIKAI AKCIÓJA. KOCSIS MÁTÉ VÁLTHATJA PINTÉR SÁNDORT A BELÜGYMINISZTERI SZÉKBEN A FIDESZ VÁLASZTÁSI GYÕZELME ESETÉN - MAGYAR NEMZET. PÁRBESZÉD: MÉSZÁROS 2017-ES ÉVI VAGYONGYARAPODÁSÁBÓL JELENTÕSEN JAVÍTHATÓ LENNE AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE. MSZP: MINDEN NYUGDÍJAS 30 EZER FORINTOT KAPHATNA A MÉSZÁROS LÕRINCNEK IDÉN JUTTATOTT 90 MILLIÁRD FORINTBÓL. HIVATALOSAN IS ELINDÍTOTTA KAMPÁNYÁT A MOMENTUM, A PÁRT NEM KÖT SENKIVEL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGET. FEKETE-GYÕR ANDRÁS: HA SZÜKSÉGES, AKKOR A MOMENTUM HAJLANDÓ VISSZALÉPNI EGY MÁSIK ELLENZÉKI JELÖLT JAVÁRA AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN. BEÁLLT A JOBBIK, AZ MSZP, AZ LMP ÉS A MOMENTUM IS HÓDMEZÕVÁSÁRHELY FÜGGETLEN JELÖLTJE MÖGÉ, ÕT TÁMOGATJÁK A FIDESZ JELÖLTJÉVEL SZEMBEN. A JOBBIK A KORMÁNYTÓL „BÉREMELÉST ÉS TISZTELETET” KÖVETEL LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS HELYETT A KÖZSZOLGÁLATBAN DOLGOZÓKNAK. UTCÁRA VONULNAK A DIÁKOK JANUÁR 19-ÉN, A PARLAMENT ELÉ SZERVEZETT TÜNTETÉSEN AZ OKTATÁSI RENDSZER SIRALMAS ÁLLAPOTÁRA AKARJÁK FELHÍVNI A FIGYELMET. A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT TÖBB EZER RÉSZTVEVÕRE SZÁMÍT, A FACEBOOKON 7400-AN IGAZOLTÁK VISSZA, HOGY ELMENNEK ÉS TOVÁBBI 28 EZREN JELEZTÉK, HOGY ÉRDEKLI ÕKET A MEGMOZDULÁS. ELKEZDÕDIK A BUDAI MILLENÁRIS TEÁTRUM FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTÉPÍTÉSE, A 3,3 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS KIVITELEZÕJE A ZÁÉV ÉPÍTÕIPARI ZRT. 40 ÉVVEL EZELÕTT ADTA VISSZA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK A SZENT KORONÁT MAGYARORSZÁGNAK, A PARLAMENTI NYÍLT NAPON TÖBB EZREN VOLTAK KÍVÁNCSIAK A KORONÁZÁSI JELVÉNYEKRE. MEGSZENTELTE A DUNÁT VÍZKERESZT NAPJÁN KOCSIS FÜLÖP GÖRÖGKATOLIKUS PÜSPÖK, BALATONFÛZFÕN PEDIG, ELÕSZÖR AZ ÜNNEPEN, MEGÁLDOTTÁK A BALATONT IS. MAGYAR IMÁT IS MONDTAK A RÓMAI SZENT PÉTER-SZÉKESEGYHÁZBAN VÍZKERESZT ÜNNEPÉN, FERENC PÁPA A KARÁCSONYT MOST ÜNNEPLÕ KELETI EGYHÁZAKAT IS KÖSZÖNTÖTTE. KIRILL, OROSZORSZÁG PÁTRIÁRKÁJA ARRA KÉRTE A HÍVEKET, HOGY JÓCSELEKEDETEKKEL ÜNNEPELJÉK MEG JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK CSODÁJÁT. ROBBANÁS TÖRTÉNT VASÁRNAP EGY METRÓÁLLOMÁS BEJÁRATÁNÁL STOCKHOLM EGYIK KÜLVÁROSÁBAN, KETTEN MEGSEBESÜLTEK, EGYIKÜK SÚLYOSAN. TELJES KÖRÛ SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁST KÖTNE LONDON AZ EU-VAL. ÉLESEN BÍRÁLTA AZ EMBERI JOGOK TÖMEGES MEGSÉRTÉSÉÉRT A TÖRÖK ELNÖKÖT AZ ÕT PÁRIZSBAN VENDÉGÜL LÁTÓ EMMANUEL MACRON. MACRON SZERINT A PUCCSKÍSÉRLETET KÖVETÕ MEGTORLÁSOK MIATT SEM LEHETSÉGES ELÕRELÉPÉS A TÖRÖK UNIÓS CSATLAKOZÁS ÜGYÉBEN. ERDOGAN: TÖRÖKORSZÁG BELEFÁSULT A VÁRAKOZÁSBA, NEM LEHET ÁLLANDÓAN AZ UNIÓS TAGSÁGÉRT KÖNYÖRÖGNI. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KIJELENTETTE, HOGY FELTÉTLENÜL BESZÉLNI AKAR TELEFONON KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL. ELUTASÍTOTTA NAVALNIJ PANASZÁT AZ OROSZ LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG; ÉRVÉNYBEN MARAD A KÖZPONTI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE: A 41 ÉVES POLITIKUS NEM INDULHAT A MÁRCIUS 18-I ELNÖKVÁLASZTÁSON. LEGKEVESEBB 17 CIVIL MEGHALT A KELET-GÚTA ELLENI LÉGITÁMADÁSOKBAN, HAMÚRIÁBAN KÉT GYERMEK IS VAN AZ ÁLDOZATOK KÖZÖTT. OROSZORSZÁG ÉS KÍNA ELUTASÍTÁSA MIATT AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁBAN NEM HAGYTÁK JÓVÁ AZ IRÁNI VEZETÉST ELUTASÍTÓ AMERIKAI HATÁROZATTERVEZETET. IMMÁR ÖTÖDIK NAPJA TÖBB TÍZEZREN ÁLLTAK KI IRÁNBAN A REZSIM MELLETT ÉS A VÉLT KÜLFÖLDI BEFOLYÁS ELLEN. A TÖBB MINT EGY HETE TARTÓ TILTAKOZÁS SORÁN IRÁNI ILLETÉKESEK SZERINT 22 EMBER HALT MEG, ÉS TÖBB MINT 1000 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT BOEING A LESZÁLLÓPÁLYÁN A TORONTÓI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN; AZ EGYIK GÉP HAJTÓMÛVE KIGYULLADT, AZ UTASOK NEM SÉRÜLTEK MEG. KÉT HAJÓ ÜTKÖZÖTT A KÍNAI PARTOKNÁL, TÖBB MINT 30 EMBER ELTÛNT. KORRUPCIÓ VÁDJÁVAL ELJÁRÁST INDÍTOTTAK ROBERT MUGABE MEGBUKTATOTT ELNÖK KÉT VOLT MINISZTERE ELLEN ZIMBABWÉBEN. LEGKEVESEBB NYOLC EMBER MEGHALT ÉS SOKAN ELTÛNTEK, AMIKOR HAJÓTÖRÉST SZENVEDETT EGY ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT SZÁLLÍTÓ HAJÓ A LÍBIAI PARTOKNÁL. SZÁZMILLIÓ EMBER ÉLETÉT NEHEZÍTI MEG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN A TÉLI IDÕJÁRÁS, SOK A HALOTT, NEW YORKBAN IS SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK. KÁTYÚZÁS ÉS SZALAGKORLÁT JAVÍTÁS MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ HÉTFÕTÕL AZ M1-ES AUTÓPÁLYA MINDKÉT OLDALÁN, A 12-ES ÉS 66-OS KILOMÉTERSZELVÉNYEK KÖZÖTT. A JELENTÕSEN MEGNÖVEKEDETT FORGALOM MIATT HÉT KM-S TORLÓDÁS ALAKULT KI AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN A HEGYESHALMI HATÁRÁTKELÕNÉL AUSZTRIA FELÉ. KÉT EMBER MEGHALT EGY LÖVÖLDÖZÉSBEN RÁKOSKERESZTÚRON, MÍG EGY EMBERT ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKKEL KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK. KÉT EMBERT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL EGY I. KERÜLETI LAKÁSBÓL. FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI A VESZPRÉM MEGYEI BERHIDA ÉS KÜNGÖS KÖZÖTT, MINDKÉT AUTÓ SOFÕRJE MEGHALT. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI DUNAFÖLDVÁRON, A BALESETBEN AZ AUTÓ VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE.