2018. január 7.,
vasárnap, Attila, Ramóna napja

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Hajszálon múlott a győzelem

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2018. január 7., vasárnap 11:14, frissítve: vasárnap 12:17

Döntetlennel végződött a magyar férfi-kézilabdaválogatott első felkészülési mérkőzése Svédország ellen.

Az Eb-re készülő gárda 29-29-et játszott a mérkőzésen. Hétfőn újra a skandinávokkal csap össze a válogatott. Az Európa-bajnokság a magyaroknak január 13-án kezdődik.

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