Hajrában szerzett góllal verte az ETO a Nyíregyházát

2025. augusztus 31., vasárnap 21:35 | MTI
Nyíregyháza Győr Labdarúgó NB I

Az ETO FC Győr a hajrában szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a vendég Nyíregyházát vasárnap, a labdarúgó NB I hatodik fordulójában.

  • Hajrában szerzett góllal verte az ETO a Nyíregyházát

A Győr ezzel a sikerrel megőrizte veretlenségét, míg a nyírségiek sorozatban másodszor kaptak ki a bajnokságban.

Fizz Liga, 6. forduló:

ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus 1-0 (0-0)

-------------------------------------------

Győr, ETO Park, 3340 néző, v: Bogár

gól: Benbuali (85.)

sárga lap: Abrahamsson (54.), illetve Májer (83.), Sankovic (92.)

Győr:

-----

Petrás - Tóth R. (Bíró, 83.), Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Anton - Zivkovic (Tollár, 58.), Vitális, Gavric (Vingler, 87.), Bumba - Piscsur (Benbuali, 57.)

Nyíregyháza:

------------

Kovács D. - Farkas, Evangelu, Katona L. - Májer, Katona M. (Kovácsréti, 74.), Sankovic, Manner (Toma, 64.), Benczenleitner - Edomwonyi, Do. Babunski (Katona B., 63.)

Egyáltalán nem kezdett megilletődötten a vendégegyüttes, sőt, az első félidő első felében aktívabb volt, mint a hazai csapat, amely a csütörtök esti Konferencia-liga-selejtezős búcsút követően lassan vette fel a bajnoki meccs tempóját. Az idő előre haladtával aztán lassacskán magához ragadta a kezdeményezést a győri alakulat, amelynek azonban gólt nem sikerült szereznie a szünetig, akárcsak a nyírségieknek.

Fordulás után fölényben maradt a Győr, legalábbis a hazai csapat irányította a játékot. A Nyíregyházának egyre nagyobb erőket kellett mozgósítani védekezésben, mert a cserékkel is frissített hazaiak fokozatosan nagyobb nyomás alá helyezték ellenfelüket, igaz, a nyírségiek így is eljutottak egy-két komoly helyzetig. A hajrában aztán a Győrnek egy szabadrúgás után sikerült "megtörnie a jeget", Anton beívelt labdájára Benbuali érkezett remek ütemben és közelről a kapuba bólintott. A ráadásban aztán az algériai támadó ismét betalált, ezt a gólt azonban VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

