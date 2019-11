Hajrá Magyarok!

Az állam legfőbb célja 2010 óta, hogy Magyarország geopolitikai biztonságát, szuverenitását és a magyar családokat erősítse - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Budapesten, a Terror Háza Múzeumban rendezett nemzetközi konferencián. A 20. századi magyar történelem egyik legfontosabb fordulópontja volt 1989-90 - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Terror Háza Múzeumban tartott szakmai konferencián. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: 30 éve szabadságban, jogállamban, demokráciában élhetünk, nem pedig egy kommunista diktatúrában. A közép-kelet-európai nemzetek emancipációs küzdelme és az antikommunizmus voltak a döntő tényezők a szovjet rendszer megdöntésében. „A nemzeti eszme vetette a szemétdombra a szovjet birodalmat" - jelentette ki Schmidt Mária történész. Minden tagállamnak tisztában kell lennie azzal, hogy melyek a nemzeti érdekei az EU-hoz fűződő viszonyában - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Nem várható el a polgármesterektől, hogy a szaknévsorból válasszanak maguknak ügyvédet - így reagált Czeglédy Csaba arra a kérdésre, hogy miért az ő ügyvédi irodáját bízta meg két DK- vezette önkormányzat is. Közös közleményben biztosították támogatásukról a tankötelezettség korhatárának 18 évre való emeléséért - az Idetartozunk Egyesület által - indított aláírásgyűjtést az ellenzéki pártok. Nem szabad a kormányzatnak meghátrálnia a Budapest Liget Program befejezését illetően - jelentette ki L. Simon László a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Országgyűlés kulturális bizottságának fideszes alelnöke szerint az ellenzék részéről mérhetetlen demagógia fogalmazódik meg a kérdést illetően. Csepel polgármestere és a kerület sportegyesületei kiállnak a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezése és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések mellett. Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) XXI. kerületi polgármester hangsúlyozta, Csepel számára ez nemcsak egy sportberuházás, hanem régóta szükséges városfejlesztés. Az egységes tb-járulékrendszer kialakítása korszakos jelentőségűnek nevezhető, mert garantálja a szabályozás átláthatóságát - mondta a Magyar Nemzetnek Izer Norbert adóügyi államtitkár. A baromfiágazat 2020-2025 közötti fejlesztési lehetőségeit bemutató stratégiát készítettek a szakmai szervezetek, a tervet Nagy István agrárminiszter bemutatta a Világgazdaságnak is. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Patrick J. Deneen amerikai politológus professzort, akinek A liberalizmus kudarca című kötetét a napokban mutatják be Budapesten. Harminc évvel ezelőtt új Európa született, Magyarország visszakapta szuverenitását - jelentette ki Szijjártó Péter az Országházban a 30 éve megalakult Amerikai Kereskedelmi Kamara évfordulós gálarendezvényén. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az utóbbi három évtizedben az Egyesült Államok és az amerikai vállalatok végig Magyarország mellett álltak, a két ország együttműködése egészen rendkívüli, mára komoly szövetségi kapcsolattá erősödött. Árulást követ el nemzete ellen az a politikai szereplő, aki az utódállamokban nem magyar pártot támogat - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Írásbeli pótkérdéseket kap Várhelyi Olivér, mivel az európai parlamenti frakciók koordinátorai egyelőre nem tudtak megállapodni a csütörtökön meghallgatott magyar biztosjelölt kinevezésének jóváhagyásáról - jelentette be az EP szóvivője. A pótkérdésekkel a bevándorláspártiak megpróbálják elodázni a magyar biztos kinevezését - mondta Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője a Hír TV-nek. Ígéretet tett az összeférhetetlenségi szabályozás radikálisan szigorú betartására európai parlamenti meghallgatásán a francia biztosjelölt, Thierry Breton. Magyarország számára elfogadhatatlan a kohéziós pénzek tervezett nagyarányú megvágása, ugyanis az egyelőre kevésbé jól teljesítő uniós tagországok megerősödésével egész Európa gazdasága sikeresebb lesz - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. A kárpátaljai magyarokkal szembeni jogsértések és a keresztényüldözés elleni fellépés fontosságát hangsúlyozta felszólalásában Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára az UNESCO 40. közgyűlésén. Állami gyásznapot tartanak ma Szlovákiában a nyitragerencséri buszbaleset miatt. A szerencsétlenségben 12-en vesztették életüket, köztük négy gyerek, 17-en pedig megsérültek. Az ukrán parlament második, végleges olvasatban is megszavazta a jövő évi állami költségvetést. Már csak Oroszország válaszára várnak ahhoz, hogy megtarthassák a Donyec-medencei válság rendezésére létrehozott normandiai négyek csúcstalálkozóját, amelyet Ukrajna, Franciaország és Németország idén tető alá hozna - mondta el az ukrán külügyminiszter. A nemzetközi nyomozó bizottság szerint az orosz kormány a katonainál szorosabb kapcsolatban állt a kelet-ukrajnai szakadárokkal a Malaysia Airlines maláj légitársaság MH17-es járatszámú repülőgépének 2014-ben történt lelövése idején. Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány az áradások sújtotta Velencében. Róma első körben 20 millió eurós segítséget nyújt a legsürgősebb teendőkre. Egy erős Európai Unió érdekében fog együttműködni Spanyolország az Európai Tanáccsal - mondta Pedro Sánchez spanyol szocialista ügyvezető kormányfő miután fogadta Charles Michelt, az Európai Tanács megválasztott elnökét. Megérkezett Németországba a Törökországból a magát Iszám Államnak nevező terrorszervezet támogatásának gyanúja miatt kitoloncolt emberek első csoportja, egy hétfős család. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a terrorellenes nemzetközi koalíció Washingtonban csütörtökön megkezdődött konferenciáján felszólította a koalíció tagjait, hogy fogadják vissza az Iszlám Állam dzsihadistáit. Minden lehetőség megvan arra, hogy Nagy-Britannia szabadkereskedelmi megállapodást kössön az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után tervezett egyéves átmeneti időszak végéig - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Az izraeli légierő több támadást hajtott végre az Iszlám Dzsihád terrorszervezet gázai állásai ellen, válaszul az Izrael elleni rakétatámadásokra. A három nagy libanoni párt megegyezett abban, hogy Mohammad Szafadi volt pénzügyminisztert jelöli miniszterelnöknek - jelentette a libanoni média. Lövöldözés volt egy kaliforniai iskolában csütörtökön, ketten meghaltak, öten megsebesültek, a feltételezett elkövető elmenekült, de később elfogták. Új választások megtartásáról állapodott meg a bolíviai átmeneti kormány a lemondatott államfő, Evo Morales pártjának parlamenti képviselőivel, ami hozzájárulhat a belpolitikai válság rendezéséhez a latin-amerikai országban. Tanúk meghallgatásával folytatódik ma a terrorizmus és emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolt Hasszán Farhud büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken. Három csoportban 43 illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun megyében tegnap este. Kábítószert, éles lőszert és hamisított potencianövelőt találtak a nyomozók egy 32 éves miskolci férfinál, társánál pedig lőszereket. A bíróság elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását. Forgalomkorlátozásra kell számítani ma Budapesten, a Puskás Aréna környékén. A stadion megnyitójára, a Magyarország-Uruguay mérkőzésre mintegy hetvenezer szurkolót várnak. A BKK a metró és az 1-es villamos igénybevételét javasolja. Több járattal és kocsival közlekednek a vonatok a Puskás Aréna megnyitója előtti és utáni órákban - közölte a MÁV. Karbantartás miatt a HÉV-szerelvények helyett pótlóbuszok közlekednek a 8-as, gödöllői vonalon Mogyoród és Gödöllő között a hétvégén. Közműépítés miatt lezárják Budapesten hétfőre virradó éjszaka az Erzsébet hidat - közölte a BKK. Felújítás miatt változik a menetrend a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon november 16-ától december 7-ig - közölte a Mávinform. A téli átállással kapcsolatos fokozott ellenőrzést végeznek az autópályákon és a főutakon november 19. és 21. között a hatósági szakemberek - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A magyar női kosárlabda-válogatott 66:56-ra kikapott a hollandoktól a 2021-es Európa-bajnokság selejtezősorozatának nyitányán. Az Ecseki Nándor, Szudi Ádám duó bejutott a legjobb nyolc közé a férfi párosok versenyében a Linzben zajló asztalitenisz World Tour-viadalon. Az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke, Aleksander Ceferin is részt vesz a Puskás Aréna mai ünnepélyes megnyitóján, illetve a Magyarország-Uruguay barátságos mérkőzésen.