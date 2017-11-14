2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Győzött a magyar válogatott Costa Rica ellen

Hír TV

2017. november 14., kedd 22:15, frissítve: kedd 22:56

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-s győzelmet ért el Costa Rica csapata ellen a Groupama Arénában. A barátságos meccs egyetlen gólját Nikolics Nemanja szerezte egy szabadrúgást követően.

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magyar labdarúgó-válogatottCosta Rica

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