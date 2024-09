Győzött a Fradi, de nem volt meggyőző a Nyíregyháza ellen

A góltól új erőre kapott a Nyíregyháza és több veszélyes akciót is vezetett, az utolsó percekig benne volt a meccsben, hogy egyenlítenek a vendégek, de az eredmény végül nem változott, az FTC "izzadtságszagú" győzelmet aratott, a hazai szurkolók egy része fütyült is a lefújást követően.

Nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, amely egy remek szögletkombinációnak köszönhetően a zöld-fehérben debütáló Gartenmann góljával már a 18. percben megszerezte a vezetést. A hazaiak jelentős fölényben futballoztak sokáig, a Nyíregyháza játéka azonban a szünetet megelőző tíz percben megélénkült és több veszélyes lehetősége is volt, Dibusznak egyszer hatalmas bravúrt is be kellett mutatnia.

