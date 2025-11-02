Győzelmével listavezető a Debrecen

Megosztás itt:

A hajdúsági együttes ezzel a sikerrel a tabella élére ugrott, míg a zalaiak visszacsúsztak a kiesést jelentő 11. pozícióba.

Fizz Liga, 12. forduló:

Debreceni VSC-Zalaegerszegi TE 2-1 (2-0)

----------------------------------------

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4344 néző, v: Hanyecz

gólszerzők: Bárány (17.), Kocsis D. (32.), illetve Skribek (95.)

sárga lap: Hofmann (48.), Youga (93.), illetve Maxsuell (45+3.)

DVSC:

-----

Varga Á. - Szécsi, Hofmann (Lang, 59.), Mejías, Vajda - Szűcs (Manzanara, 82.), Youga - Kocsis D., Gordic (Cibla, 69.), Szuhodovszki (Dzsudzsák, 69.) - Bárány (Sissoko, 81.)

Zalaegerszeg:

-------------

Gundel-Takács - Bodnár, Peraza, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Bitca, 85.), Csonka (Klausz, 70.), Amato, Skribek - Joao Victor (Krajcsovics, 66.), Maxsuell

Az első félidő első harminc percében gyakorlatilag egyetlen lehetőségig sem jutott a vendégcsapat, miközben a nem túl nagy iramban, de jól futballozó Debrecen kétgólos előnyre tett szert. Előbb egy szabadrúgás után sikerült a hajdúságiaknak a kissé határozatlan zalai védők hibáját kihasználva megszerezniük a vezetést, majd egy középpályán szerzett labdával tudtak látványos és eredményes rövidpasszos játék végén betalálni a teljesen egyedül hagyott Kocsis Dominik góljával. A jelentősebb hátrány felrázta a vendégeket, akik ezt követően sokkal inkább partnereivé váltak a házigazdáknak, de a legnagyobb helyzetüknél Maxsuell ziccerben pontatlan volt, lövését Varga Ádám védeni tudta.

Fordulás után kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, a zalaiak ebben a félidőben többet birtokolták a labdát a riválisnál, amely azonban - az első 45 perchez hasonlóan - remekül védekezett.

Helyzetei ennek ellenére voltak a vendégeknek, sőt a hajrá kezdetén kapufáig is jutottak, de a szépítésükre egészen a ráadásig kellett várniuk a szurkolóknak.

Skribek Alen a 95. percben szépségdíjas szabadrúgásgóllal hozta vissza egy pillanatra a zalai reményeket, de a pontszerzés a hátralévő egyetlen percben már nem jött össze a vendégcsapatnak az utolsó percekben kizárólag a felszabadításokra és a védekezésre koncentráló Debrecennel szemben.

Fotó: Dzsudzsák Balázs, a DVSC játékosa. MTI/Czeglédi Zsolt