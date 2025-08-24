Gyözelmével a Paks a tabella élén

Megosztás itt:

Zimmermann Márió ezzel a mérkőzéssel mutatkozott be az élvonalban, a 31 esztendős ózdi játékvezető korábban 40 NB II-es és 58 NB III-as bajnokin működött.

A Paks kétgólos előnyt tékozolt el a második félidőben, de a hajrában szerzett tizenegyes góllal végül megnyerte a mérkőzést.

Fizz Liga, 5. forduló:

MTK Budapest-Paksi FC 2-3 (0-2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2376 néző, v.: Zimmermann

gólszerzők: Átrok (59.), Horváth A. (66.), illetve Vécsei (18.), Hahn (28., 11-esből), Windecker (82., 11-esből)

sárga lap: Molnár R. (33.), Szépe (40.), Széles (81.), Bognár I. (91.)

Fotó: Kádár Tamás (j), az MTK és Gyurkits Gergő, a Paks játékosa a labdarúgó Fizz Liga 5. fordulójában játszott MTK Budapest - Paksi FC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. augusztus 24-én. MTI/Illyés Tibor