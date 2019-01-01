2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Győzelemmel tért vissza, bár továbbra is fájdalmak kínozzák

MTI

2019. január 1., kedd 13:44

Andy Murray továbbjutott az első fordulóból a brisbane-i keménypályás tenisztorna férfiversenyének keddi játéknapján. A korábbi világelső brit játékos az ausztrál James Duckworth-t győzte le magabiztosan, két szettben, másfél óra alatt.

A 31 éves Murray ezt megelőzően szeptember végén játszott mérkőzést, utána bokasérülés miatt nem tudott pályára lépni. Keddi győzelme után elmondta, nem tudja, hogy a mostani visszatérése mennyi ideig tart, mert továbbra is fájdalmak kínozzák makacs csípősérülése miatt.

„Nagyon nehéz volt az elmúlt tizennyolc hónap, mert rengeteg hullámvölgy hátráltatott. Szeretném élvezni a játékot, ameddig csak tudom” – mondta Murray, aki észrevehetően bicegett a labdamenetek között, játék közben viszont látszólag nem okozott problémát neki a fájdalom. Hozzátette, rendkívül furcsa és bosszantó számára, hogy a járás rosszabb, mint néhány mozdulat teniszezés közben.

A skót játékos tavaly három Grand Slam-tornát is kihagyott az év elején elvégzett csípőműtétje miatt.

 

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