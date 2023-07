Győzelemmel rajtolt férfi vízilabda-válogatottunk a vb-n

Megosztás itt:

A japánok a harmadik negyed közepéig jól tartották magukat, ezt követően azonban kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség.

Varga Zsolt együttese szerdán - vélhetően a csoportelsőségért - a horvátok ellen ugrik medencébe, majd pénteken az argentinokkal találkozik. A vb-ről a két döntős kvótát szerez a jövő évi párizsi olimpiára.

Eredmény:

férfi vízilabdatorna, C csoport, 1. forduló:

Magyarország-Japán 16-8 (4-4, 3-2, 3-1, 6-1)

-------------------------------------------

gólszerzők: Zalánki, Jansik Sz. 4-4, Vámos, Varga Dé. 2-2, Német, Nagy Á., Angyal, Manhercz 1-1, illetve Takata, Szuzuki 2-2, Adacsi, Inaba, Vatanabe, Okava 1-1

Magyarország:

-------------

Vogel - Angyal, Manhercz, Német, Zalánki, Varga D. Jansik Sz. - cserék: Pohl, Vámos, Nagy Á., Fekete, Vigvári Ve., Lévai (kapus)

Ugyan nem telt ház, de a vasárnapi női játéknaphoz képest szép számú közönség - még néhány fős "keménymagja" is volt a hazaiaknak - fogadta a csapatokat, amelyek az előző két olimpián is találkoztak egymással, Rióban (17-7) és Tokióban (16-11) is magabiztos győzelmet arattak a magyarok.

A 15 fős keretből Varga Zsolt szövetségi kapitány Molnár Eriket és Vigvári Vincét nem nevezte a találkozóra, amelynek első góljára közel két és fél percet kellett várni: ekkor Zalánki Gergő egy kapufás találattal csendesítette le a csarnokot. Az olasz Pro Reccóval egymást követő két idényben Bajnokok Ligája-győztes, balkezes magyar a következő támadásnál is megvillant, majd érkezett a hangorkánt okozó első hazai gól is. A japánok lefordulás után Adacsi Szeija szép ejtésével egyenlítettek, de jött a másik balkezes magyar bombázó, a 2017-es hazai rendezésű vb-n a legjobbnak választott Vámos Márton, aki Zalánkival ellentétben a rövidbe húzta vissza a labdát. A japánok egy védekezési hibát kihasználva egalizáltak, Vogel Somának nem volt esélye a közeli húzás ellen. A házigazdák 24 másodperccel a negyed vége előtt távoli lövéssel - először a meccs során - megszerezték a vezetést, de Német Toni még egyenlíteni tudott a dudaszó előtt.

A második negyed elején újra Zalánki zúdított nagy erővel a hálóba, a túloldalon azonban a blokkoló kezek takarásában Vatanabe Taijo távolról meglepte Vogelt. Egy újabb távoli bombával ismét a japánok szerezték meg a vezetést, de a túloldalon egyéni megoldással egyenlített a magyar vb-rekorder, a kilencedik ilyen tornáján szereplő olimpiai bajnok Varga Dénes. A magyarok Nagy Ádám révén vették vissza az előnyt, így két negyed után 7-6-ra vezettek.

A harmadik negyed elején a csapatkapitány Jansik Szilárd is feliratkozott a gólszerzők közé, ötméteresből. A magyarok védekezése hellyel közzel rendben volt, a japánok ennek ellenére újra felzárkóztak, de a túloldalon Vámos azonnal válaszolt. A hazaiak kissé mintha fáradni kezdtek volna, Jansik közeli ejtéssel növelte háromra a különbséget, majd egy kiállítás után Varga Zsolt időt kért, de Zalánki közeli próbálkozását a japán cserekapus hárította.

A záró nyolc percre Lévai Márton is lehetőséget kapott a kapuban. A magyarok közül Angyal szerezte meg első világbajnoki gólját, majd Zalánki süllyesztette el a japán hálóőrt, ezt követően pedig kihagyhatatlan helyzetbe hozta Jansikot. A japánok elkészültek az erejükkel, már volt, hogy a támadóórát sem vették észre és fórban sem látszódott, hogy többen lennének a vízben. A "dupla különbség" (14-7) Manhercz Krisztián első góljával alakult ki, a japánok viszont egy megpattanó labdának köszönhetően lezárták hosszabb gólcsendjüket. Elöl Varga könnyedén forgatta be emberét és lőtt a hálóba, majd Jansikot szolgálta ki finom mozdulattal. Hátul Lévai hátrányban védett nagyot, majd a japán cserekapus is bizonyított a végén.

Borítókép: A magyar válogatott játékosai a férfi vízilabdatorna csoportkörének első fordulójában Japán ellen játszott mérkőzés előtt a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 17-én.

MTI/Koszticsák Szilárd