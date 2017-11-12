2017. november 12.,
vasárnap, Jónás, Renátó napja

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Győzelemmel kezdte az ATP tenisz világbajnokságot Roger Federer

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2017. november 12., vasárnap 22:45

Federernek ez volt ebben a szezonban az ötvenedik győzelme, és nagy esélyesnek számít az évzáró tornán.

A svájci legenda a vb-tornán először szereplő amerikai Jack Sockot verte 6-4, 7-6 arányban.

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Roger FedererATP

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