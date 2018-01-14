2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Gyorskorcsolya: A női ezüst-, míg a férfiváltó bronzérmes

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2018. január 14., vasárnap 16:11, frissítve: vasárnap 16:14

A Heidum Bernadett, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Jászapáti Petra összeállítású női váltó ezüst-, míg a Knoch Viktor, Burján Csaba, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor alkotta férfiváltó bronzérmet szerzett a drezdai rövid pályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon.

Szombaton egyéniben Bácskai Sára Luca 1500 méteren harmadik lett, így a magyarok 3 éremmel zárták a kontinenstornát.

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Rövidpályás gyorskorcsolya

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