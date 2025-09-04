Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Gyermeket vár a Győr női kézilabdacsapatának eddigi kapitánya

2025. szeptember 04., csütörtök 16:30 | MTI

Második gyermekét várja Kari Brattset Dale, a magyar bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO kézilabdacsapatának eddigi kapitánya.

  • Gyermeket vár a Győr női kézilabdacsapatának eddigi kapitánya

"Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk. Persze, kicsit szomorú, hogy egy kis időre kiesek a kézilabdázásból, de bízom benne, ez csak még több motivációt ad majd, hogy erősebben térjek vissza a csapathoz" - idézte a kisalföldi klub közösségi oldalának bejegyzése a 34 esztendős, olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég játékost.

A klub hétfőn jelentette be, hogy a svéd Anna Lagerquist lett a csapatkapitány, a posztot eddig betöltő Brattset pedig rangidős kapitányként segíti a csapatot és erősíti az összetartást.

Az már nyáron napvilágot látott, hogy az ETO-ból a dán kapus Sandra Toft és az Európa-bajnoki bronzérmes Győri-Lukács Viktória várandós, mellettük immár hasonlóan örömteli ok miatt Brattsetre sem számíthat az egyesület.

MTI

További híreink

Új arcot kap a Balaton egyik gyöngyszeme

Egy kaptafára: Minden kérdésre ugyanaz a válasza a tiszás Gerzsenyi Gabriellának + videó

4 csillagjegy számára hatalmas szerencsét hoz a Vérhold

Az UEFA kibabrált Szoboszlaiékkal, a Liverpool egy magyarját is feláldozta

„Megszakad a szívem” – Megható üzenetben búcsúzott Marco Rossi felfedezettje

Brutális részletek: így végzett áldozatával Budapesten az amerikai nő gyilkosa

Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó

Nagytakarítás: váratlanul több focistától is megvált az NB I-es csapat

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

További híreink

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak

Szijjártó nem fogta vissza magát, amikor reagált lengyel kollégája háborgására

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó
2
Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút
3
Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó
4
Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő
5
Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?
6
Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó
7
Karácsony Gergely ezúttal 10 napra állítaná le a közösségi közlekedést Budapesten + videó
8
A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén
9
Szijjártó nem fogta vissza magát, amikor reagált lengyel kollégája háborgására
10
Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!