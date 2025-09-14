Gyászol az ökölvívás világa: fiatalon távozott az egykori világbajnok

Megosztás itt:

A sportoló manchesteri otthonában hunyt el, a rendőrség szűkszavú közleménye szerint az esettel kapcsolatban egyelőre semmilyen gyanús körülmény nem vetődött fel.

Hatton korábban megnyerte a WBA, az IBO és az IBF kisváltósúlyú világbajnoki címét, a WBA-nál pedig váltósúlyban lett vb-győztes. Tizenöt évig tartó profi pályafutása során 48 mérkőzésen 45 győzelmet aratott, és karrierje csúcsán megmérkőzött többek között Floyd Mayweatherrel és Manny Pacquiaóval is.

Rendkívül szerény természete, közvetlen viselkedése miatt is nagyon népszerű volt a szurkolók körében, 2012-es visszavonulását követően nyíltan beszélt azokról a problémáiról is, amelyek kikezdték a mentális egészségét. Többször megpróbált öngyilkos lenni, és komoly küzdelmet folytatott a depresszióval, az alkohollal és a kábítószerekkel is.

Edzőként is eredményesen dolgozott, 2017-ben világbajnoki címhez segítette a kazah Zsanat Zsakijanovot.

Két hónappal ezelőtt jelentette be, hogy decemberben Dubajban Eisa al-Dah ellen visszatér a ringbe.

Fotó forrása: Wikipédia