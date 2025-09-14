Keresés

2025. 09. 14. Vasárnap
Gyászol az ökölvívás világa: fiatalon távozott az egykori világbajnok

2025. szeptember 14., vasárnap 15:57 | MTI
ökölvívás haláleset Richard Hutton

Szombatról vasárnapra virradó éjjel 46 éves korában elhunyt Richard Hatton, a britek világbajnok profi ökölvívója.

  • Gyászol az ökölvívás világa: fiatalon távozott az egykori világbajnok

A sportoló manchesteri otthonában hunyt el, a rendőrség szűkszavú közleménye szerint az esettel kapcsolatban egyelőre semmilyen gyanús körülmény nem vetődött fel.

Hatton korábban megnyerte a WBA, az IBO és az IBF kisváltósúlyú világbajnoki címét, a WBA-nál pedig váltósúlyban lett vb-győztes. Tizenöt évig tartó profi pályafutása során 48 mérkőzésen 45 győzelmet aratott, és karrierje csúcsán megmérkőzött többek között Floyd Mayweatherrel és Manny Pacquiaóval is.

Rendkívül szerény természete, közvetlen viselkedése miatt is nagyon népszerű volt a szurkolók körében, 2012-es visszavonulását követően nyíltan beszélt azokról a problémáiról is, amelyek kikezdték a mentális egészségét. Többször megpróbált öngyilkos lenni, és komoly küzdelmet folytatott a depresszióval, az alkohollal és a kábítószerekkel is.

Edzőként is eredményesen dolgozott, 2017-ben világbajnoki címhez segítette a kazah Zsanat Zsakijanovot.

Két hónappal ezelőtt jelentette be, hogy decemberben Dubajban Eisa al-Dah ellen visszatér a ringbe.

Fotó forrása: Wikipédia

Extra forgalomra készül a MÁV-csoport

 A MÁV-csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani - közölte a társaság vasárnap Facebook-oldalán.
Crawford vitathatatlan világbajnok lett Álvarez legyőzésével

 Az amerikai Terence Crawford a Las Vegas-i nagyközépsúlyú összecsapáson egyhangú pontozással legyőzte a mexikói Saul Álvarezt, ezzel első férfi ökölvívóként immár harmadik súlycsoportban is vitathatatlan világbajnokká vált, mind a négy nagy szervezet övét begyűjtve.

