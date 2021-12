Gyászhírt közölt a Fradi

Megosztás itt:

"Egy igazi zöld-fehér példakép hagyott itt bennünket, hiszen Széles József személyében a klubunkért mindig minden körülmények között kitartó, hűséges ember távozott közülünk. Tizenöt éves kora óta semmi mást nem tudott elképzelni, mint a zöld-fehér színkombinációt, az Üllői utat" - írta a fradi.hu a megemlékezésében.

Széles József 1948. szeptember 29-én született és sportolóként az FTC szabadfogású birkózójaként kétszer nyerte meg a magyar bajnokságot csapatban, előbb 1976-ban, majd 1978-ban. Aktív pályafutása után sem szakadt el az Fraditól, ugyanis edzőként is kivételes munkát végzett a Ferencvárosért.

Munkáját mindig meghatározta végtelen fradizmusa, bárhová is ment a nagyvilágban, mindenhol hirdette a Fradi szellemiségét. Széles József mindenkihez bizalommal fordult nemcsak a birkózó közegben, hanem azon túl is. Büszke volt arra, hogy a Fradihoz tartozhatott és igyekezett tanítványait is ebben a szellemben nevelni. Az FTC birkózó szakosztálya az elmúlt évtizedekben több nehéz időszakot is megélt, előfordult, hogy az alkalmazottak sokáig nem kapták meg a fizetésüket, de Széles József akkor sem ment el, hanem mindvégig hűséges volt a Fradihoz. Neki is óriási szerepe volt abban, hogy a szakosztály végül minden nehézséget túlélt.

