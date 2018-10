Görögország–Magyarország: 1–0

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1–0-ra kikapott Athénban Görögország vendégeként a Nemzetek Ligája C osztályában, így a harmadik fordulót követően a harmadik helyre csúszott vissza a csoportjában.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese bizonytalan védekezéssel kezdett a Szpírosz Lúisz Olimpiai Stadionban, de hamar kiegyenlítetté vált a játék. A 65. percben Kosztasz Mitroglu révén első kaput eltaláló kísérletükkel szereztek vezetést a görögök, akik minimális előnyüket a lefújásig megőrizték.

A magyarok így továbbra is nyeretlenek Görögországban: három döntetlen mellett hetedszer szenvedtek vereséget. A magyar válogatott hétfőn Tallinnban a pont nélkül álló észtek vendége lesz a sorozatban.

Pukki repíti a finneket

Közben a finn labdarúgó-válogatott pénteken harmadik mérkőzését is megnyerte. Az északi együttes ezúttal Tallinnban, az észtek vendégeként győzött 1–0-ra, azaz éppen olyan arányban, mint az előző két találkozóján, ráadásul ahogy eddig, úgy most is Teemu Pukki szerezte a győztes gólt.

A finnek így százszázalékosan vezetik a négyest a hatpontos görögöket és a hárompontos magyarokat megelőzve.

A csoport állása:

1. Finnország 9 pont

2. Görögország 6 pont

3. Magyarország 3 pont

4. Észtország 0 pont