Gólzáporos meccsen a spanyolok kiejtették a horvátokat

Ha egyben akarjuk tartani az Európai Uniót, a liberálisoknak tiszteletben kell tartaniuk a nem liberálisok jogait - jelentette ki Orbán Viktor a Szamizdat 11. című, a miniszterelnöki honlapon megjelent írásában. Magyar Nemzet - Nézőpont Intézet: Orbán Viktort választanák kormányfőnek a magyarok. A zsidó-keresztény értékeken alapul a kormányzás Magyarországon - jelentette ki Azbej Tristan államtitkár. Gyurcsányék már nyíltan támadják a katolikus egyházat és a vallást – nyilatkozta a KDNP frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek. A múlt heti müncheni meccs sajnos nem minden honfitársunk számára ért véget egyelőre - közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: egy magyar állampolgár továbbra is előzetes letartóztatásban van. Ismét az antiszemita botrányba keveredett Bíró Lászlót indítja a Jobbik a szerencsi előválasztáson - írja a Magyar Nemzet. A hétvégi összesített adatok alapján összesen 132 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak és elhunyt 9 beteg. A beoltottak száma 5 468 205 fő, közülük 4 842 148-an már a második oltását is megkapták. Több mint másfél millióan kapnak értesítést a NAV-tól adószámla-egyenlegükről. A küldemény elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, hogy kell-e fizetnie, illetve igényelhet-e vissza - közölte az adóhatóság. 860 településen épülhetnek vagy újulhatnak meg önkormányzati utak, hidak, kerékpárutak a Magyar falu program idei forrásaiból - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Varga Mihály: 540 milliárd forintnyi vállalkozásfejlesztési pályázat jelenik meg a következő két hónapban. A Nemzeti újrakezdés program részeként megjelent a külhoni magyar szervezetek rendezvényeit és programjait támogató pályázati kiírás - jelentette be Potápi Árpád János államtitkár. Az új magyar jogszabály hátrányosan különbözteti meg a homoszexuális fiatalkorúakat - mondta a német kancellár. Magyarországot és Lengyelországot azért támadják, mert kormányaik szembe mennek a nemzetközi liberális főáramlattal - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyel közszolgálati hírtelevíziónak adott interjúban. A nagy pártok jelöltjei győztek a romániai időközi helyhatósági választásokon, a székelyföldi Uzonban pedig az RMDSZ színeiben induló Bordás Enikőt választották polgármesterré. Annak érdekében, hogy a térség országaiban nagyobb legyen a koronavírus elleni védettség, Magyarország 200-200 ezer koronavírus-elleni vakcinát ad Bosznia-Hercegovinának és Montenegrónak - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság hétfőn 800 millió eurót folyósított 16 uniós tagállamnak a koronajárvány utáni helyreállítást szolgáló alap keretében. Rámalláhban emlékplakettel köszönték meg a magyar kormánynak a koronavírus-járvány idején a jordániai és palesztin keresztény iskoláknak nyújtott kiemelkedő segítségét. 181 millióan fertőződtek meg koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,9 milliót a világban. Ukrajnában lassult a koronavírus-járvány terjedése. Észak-Macedónia félmillió adag kínai vakcinát kapott, ezzel felgyorsulhat az oltakozás a nyugat-balkáni országban. Egész Olaszországban szájmaszk nélkül lehet az utcákon közlekedni, miután minden tartományban feloldották az ősztől érvényes járványkorlátozásokat. Nem hosszabbítják meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt, törvényben szabályozott általános karantént Litvániában június 30-át követően, ugyanakkor továbbra is hatályban marad a rendkívüli állapot az országban és a legtöbb eddigi korlátozás is. Görögország 150 euró (52 ezer forint) pénzjutalmat kínál a fiataloknak azért, hogy beoltassák magukat a koronavírus elleni vakcina legalább első dózisával. Pozitív lett Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök koronavírus-tesztje. Járókelőkre támadt késsel egy ismeretlen férfi a németországi Erfurtban. Két embert sebesített meg, őket kórházba szállították. A késeléssel egy 32 éves német férfit gyanúsítanak, akit a lakásában fogtak el. Stefan Löfven svéd kormányfő bejelentette lemondását. Fehéroroszország felfüggesztette részvételét az Európai Unió keleti partnerségi programjában, és megkezdi a menedékkérők visszafogadásáról szóló egyezmény szüneteltetésére vonatkozó eljárást is. Az Egyesült Államok ismét légitámadást hajtott végre Irán által támogatott milíciák ellen Szíriában és Irakban. Bosszúval fenyegette meg az Egyesült Államokat az iraki síita ernyőszervezet a légicsapások miatt. Az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harc folytatására sürgette az Egyesült Államok szövetségeseit Antony Blinken amerikai külügyminiszter Rómában. Azonnali egyoldalú tűzszünetet hirdetett az etióp kormány az észak-etiópiai Tigré tartományban a lázadókkal vívott csaknem nyolc hónapig tartó harcok után. Metróállomást és utcákat árasztott el, valamint fákat döntött ki vihar Moszkvában. A hőség miatt kedd reggeltől szerda estig ismét kiadta a vörös kód figyelmeztetést az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Szerda éjfélig tartó hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos - közölte az NNK és az OKF. A tartós hőség veszélye miatt több megyére harmadfokú figyelmeztetést adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat. Négy és fél év börtönre, valamint több mint 200 millió forint vagyonelkobzásra ítélte a Szekszárdi Törvényszék nem jogerősen bűnsegédként és társtettesként elkövetett költségvetési csalás miatt Pécsvárad független polgármesterét. Százkilós bombát találtak Celldömölkön egy nádas medertisztítása közben. A hétvégén ketten is életüket vesztették a Balatonban, miközben péntektől vasárnapig huszonegy embert mentettek ki a tóból a vízirendőrök. Labdarúgó Eb, nyolcaddöntő: Spanyolország - Horvátország 5:3 - hosszabbítás után. Fucsovics Márton nagy csatában legyőzte a 19. helyen kiemelt Jannik Sinnert hétfőn a wimbledoni teniszbajnokságon, ezzel bejutott a 64 közé. Máthé Gábor ezüstérmet nyert a hallássérültek görögországi tenisz Európa-bajnokságán.