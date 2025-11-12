Keresés

2025. 11. 12.
Sport

Gólzáporos ferencvárosi győzelem a BL-ben

2025. november 12., szerda 21:57 | MTI
Ferencváros vízilabda Bajnokok Ligája magyar győzelem Primorac Kotor

Harmadik csoportmérkőzését is megnyerte a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmei során: Nyéki Balázs tanítványai szerda este a Komjádi Uszodában 26-15-re győzték le a montenegrói Primorac Kotort.

  • Gólzáporos ferencvárosi győzelem a BL-ben

A sorozatban harmadik BL-elsőségére hajtó FTC a negyedik fordulóban, jövő kedden a Nagyvárad otthonában ugrik medencébe.

Férfi BL, csoportkör, C csoport, 3. forduló:

FTC-Telekom Waterpolo - Primorac Kotor (montenegrói) 26-15 (7-6, 7-3, 4-3, 8-3)

-------------------------------------------------------------------------------

a magyar csapat gólszerzői: Argiropulosz 5, Vigvári Ve. 4, Jansik Sz., Nagy Ák., Fekete 3-3, Vámos, De Toro 2-2, Varga Vi., Vismeg, Lugosi, Haverkampf 1-1

A mindkét csapat részéről gólgazdag első negyed után Vogel Soma érkezett a Ferencváros kapuja elé,

a válogatott hálóőr beállásának is köszönhetően pedig a zöld-fehérek nagy sebességgel elléptek riválisuktól (14-9).

A folytatásban sem lassított az FTC, amely hat perccel a befejezés előtt már a 20. gólját is megszerezte.

A hajrában még tovább nőtt a különbség, az FTC végül 11 találatnyi különbséggel diadalmaskodott.

Fotó: Miguel De Toro (j), a Ferencváros és Marko Mrsic, a Primorac Kotor játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 3. fordulójában játszott FTC Telekom - Primorac Kotor mérkőzésen a Császár-Komjádi Béla Sportuszodában 2025. November 12-én. MTI/Illyés Tibor

 

