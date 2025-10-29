Keresés

Gólzáporok és kiesések tarkították a MOL Magyar Kupa legújabb és korábbi mérkőzéseit

2025. október 29., szerda 22:10 | MTI
A bajnoki címvédő Ferencváros hazai pályán 4-0-ra nyert a másodosztályú Békéscsaba ellen a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában.

A zöld-fehéreknél 404 nap után ismét tétmérkőzésen lépett pályára Lisztes Krisztián, aki csereként kapott lehetőséget. Az MTK szintén másodosztályú együttessel, a Mezőkövesddel találkozott, s 5-1-es sikerrel lépett tovább. Az élvonalbeli együttesek közül a Puskás Akadémia, a Kisvárda, a Nyíregyháza és az Újpest már az előző fordulóban kiesett. A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd - ha szükséges -, tizenegyespárbaj következik. Az M4 Sport csütörtökön a Debrecen-Budapest Honvéd összecsapást közvetíti élőben. A nyolcaddöntő párosításának sorsolása közvetlenül az utóbbi találkozó után lesz az M4 Sport stúdiójában.

Forrás: MTI

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

 

 

