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Góllal ünnepelte 400. bajnoki mérkőzését Messi

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2018. január 7., vasárnap 21:51, frissítve: vasárnap 21:54

Lionel Messi góllal ünnepelte meg 400. bajnoki mérkőzését a spanyol labdarúgó La Liga 18. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A Barcelona argentin sztárja – aki már 16 találattal vezeti a góllövőlistát – a 12. percben egy kapáslövéssel juttatta vezetéshez csapatát. A listavezető katalánok 27 tétmeccs óta veretlenek.

La Liga, 18. forduló:

Barcelona-Levante 3-0 (2-0)
Leganés – Real Sociedad 1-0 (0-0)
Athletic Bilbao – Alavés 18.30
Villarreal – Deportivo La Coruna 18.30
Sevilla – Real Betis 3-5 (2-2)
Atlético Madrid – Getafe 2-0 (1-0)
Valencia – Girona 2-1 (1-1)
Las Palmas – Eibar 1-2 (1-0)
Celta Vigo – Real Madrid

hétfőn játsszák:
Málaga – Espanyol 21.00

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