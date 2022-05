Giro d'Italia - Valter Attila negyedik hegyi befutón

Megosztás itt:

Pénteken a Marano Lagunare és Santuario di Castelmonte közötti 177 kilométer és hegyi befutó várt a mezőnyre a szervezők által negyedik kategóriásnak minősített, 3230 méter szintkülönbséget és négy kategorizált emelkedőt tartalmazó etapon. Nehezen alakult ki a nap 12 fős szökése, ebben viszont ott volt Valter Attila (Groupama-FDJ) és egy segítője. Az élboly 11 perc feletti előnyt dolgozott ki a rózsaszín trikós Richard Carapazért dolgozó Ineos Grenadiers vezette mezőnnyel szemben, mígnem hátul átvette a tempómenést Jai Hindley csapata, a BORA-hansgrohe. A német sor három percet lefaragott a különbségből, ráadásul gyomorproblémák miatt korán leszakadt, majd fel is adta a viadalt Carapaz legfontosabb segítője, Richie Porte.

Két harmadik kategorizált emelkedő után rövid időre áttekert a mezőny Szlovéniába, itt következett az első kategóriás, 1145 méter magas Kolovrat, amelyre számos magyar szurkoló is kilátogatott. A helyenként 15-16 százalékos meredekségű emelkedő megrostálta a szökést és az esélyesek csoportját is, előbbiben négyen maradtak, Valtert sorra magyar zászlós drukkerek biztatták. Az élcsoportból még a csúcs előtt megúszott, majd visszazárkózott az olasz Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizané), Valter mellett rajta kívül a potenzai szakaszon diadalmaskodó, hegyi pontverseny éllovasaként kék trikós holland Koen Bouwman (Jumbo-Visma) és a tavalyi olasz körversenyen szakaszt nyerő svájci Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) tartott ki. A csúcs után mintegy húsz kilométer lejtmenet következett, amelyen négyesüket utolérte és kissé meg is rángatta a Giro-etapsikerrel tavalyról ugyancsak rendelkező olasz Andrea Vendrame (AG2R Citroën), így öten együtt teljesítették az ereszkedést.

A második kategóriás hegyi befutóig 7,1 kilométer emelkedő vezetett, ezalatt 515 méter szintkülönbséget kellett leküzdeniük a 7,8 százalékos meredeken. Az út mentén sorra hangzottak fel a "Hajrá, Atti!" kiáltások, a lassú tempóban hegymenetező szökevénycsoportból indított támadások ellenére mind az öten együtt voltak az utolsó kilométeren. A cél előtt ötven méterre lévő balkanyart Bouwman kivételével mind elnézték kissé, Vendrame a kordonnak is nekiment, Valter is lemaradt. A legjobban forduló Bouwman második sikerét könyvelhette el, a második helyet Schmid, a harmadikat az ötödikként kanyarodó Tonelli szerezte meg.

A célvonalon a kormányt ütve negyedikként átguruló, 2020-as Tour de Hongrie-n győztes 23 esztendős Valter harmadik Giróján szerepel, tavaly három napig viselte a legendás Maglia Rosát. Eddigi legjobb szakaszeredménye a tavaly megszerzett hatodik pozíció volt, idén eddig kétszer ért célba a 15. helyen. A legjobb magyar szakaszeredmény háromhetes körversenyen Bodrogi László nevéhez fűződik, aki a 2007-es Vuelta a Espanán második, a 2002-es Tour de France-on harmadik volt - egyaránt időfutamon.

Az esélyesek csoportjában a szlovén emelkedőn a BORA-hansgrohe tempója szelektált, a záró hegy előtt viszont már az Ineos vezetett nyugodtabb iramot. Az emelkedőn a brit sorból Pavel Sivakov kezdett rombolásba, majd előbb az olimpiai bajnok, 2019-es Giro-győztes Carapaz, majd a spanyol Mikel Landa indított támadást, ám végül együtt értek be az esélyesek, így nem változott az összetett élcsoportja.

Eredmények:

19. szakasz, Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte, 177 km, hegyi befutó:

1. Koen Bouwman (holland, Jumbo-Visma) 4:32:55 óra

2. Mauro Schmid (svájci, Quick-Step Alpha Vinyl) azonos idővel

3. Alessandro Tonelli (olasz, Bardiani-CSF-Faizané) 3 másodperc hátrány

4. Valter Attila (Groupama-FDJ) 6 másodperc hátrány

5. Andrea Vendrame (olasz, AG2R Citroën) 10 mp h.

...8. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) 3:56 perc hátrány

9. Jai Hindley (ausztrál, BORA-hansgrohe) a. i.

10. Mikel Landa (spanyol, Bahrain Victorious) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Carapaz 81:18:12 óra

2. Hindley 3 másodperc hátrány

3. Landa 1:05 perc hátrány

Szombaton a Belluno és Marmolada közötti 167 kilométer és újabb hegyi befutó vár mezőnyre. A 3445,6 kilométer össztávú viadal - amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezték - vasárnap a 17,4 kilométer hosszú veronai időfutammal fejeződik be.