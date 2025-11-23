Keresés

Gennagyij Golovkin lett a World Boxing elnöke, Kovács István nem került be a vezetésbe

2025. november 23., vasárnap 19:00 | MTI
Kovács István Gennagyij Golovkin World Boxing Ökölvívás Sportdiplomácia

Vasárnap Rómában ülésezett a nemzetközi ökölvívó-szövetség (World Boxing), ahol új elnököt választottak a kazah Gennagyij Golovkin személyében. A Magyar Ökölvívók Szövetségét (MÖSZ) irányító Kovács István is pályázott az elnökségi tagságra, ám szoros versenyben végül nem került be a testületbe.

  • Gennagyij Golovkin lett a World Boxing elnöke, Kovács István nem került be a vezetésbe

A nemzetközi ökölvívó-szövetség (World Boxing - WB) vasárnap Rómában tartotta tisztújító közgyűlését, ahol a szervezet jövőjét meghatározó személyi döntések születtek. A legfontosabb hír magyar szempontból, hogy Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének (MÖSZ) elnöke nem került be a nemzetközi szervezet elnökségébe.

 Kazah legenda az elnöki székben

 Az elnöki pozícióban váltás történt: a holland Boris van der Vorst még szeptemberben jelentette be távozását. Helyére a közgyűlés egyhangúlag Gennagyij Golovkint választotta meg. A kazah sportdiplomata nem ismeretlen a bokszvilágban: amatőr és profi világbajnokként szerzett hírnevet, jelenleg pedig hazája olimpiai bizottságát is vezeti.

 Szoros küzdelem a pozíciókért

 Míg az elnök személye körül konszenzus alakult ki, az alelnöki és elnökségi helyekért éles küzdelem zajlott. A MÖSZ közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a folyamatot a sportdiplomáciában nem ritka "háttéralkuk" befolyásolták. Ennek eredményeként Kovács István a szavazáson végül mindössze egy hellyel maradt le az elnökségi tagságról.

 A szervezet háttere és céljai

 A World Boxing 2023-ban alakult meg, válaszul a Nemzeti Olimpiai Bizottság (NOB) által felfüggesztett, orosz vezetésű IBA (Nemzetközi Ökölvívó Szövetség) körüli botrányokra és bizonytalanságra. A WB célja a sportág olimpiai jövőjének biztosítása volt.

A leköszönő elnök, Van der Vorst irányítása alatt a szervezet jelentős eredményeket ért el: több mint 120 tagország csatlakozott hozzá – köztük idén februárban a magyar szövetség is –, és sikerült kivívni a NOB elismerését, ami garantálta, hogy az ökölvívás az ötkarikás játékok műsorán maradhatott.

Forrás: MTI

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

