Fürjes Balázs: a világbajnoksággal nagyot nyerhet Magyarország

Fürjes Balázs, aki irányította a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark, benne a Nemzeti Atlétikai Központ előkészítését és tervezését, valamint vezette a sikeres vb pályázatot is, elmondta, hogy a Magyar Olimpia Bizottság, a Magyar Atlétikai Szövetség, a fővárosi és ferencvárosi önkormányzat és a kormány még 2015-ös budapesti olimpiai pályázat részeként határozták meg az atlétikai központ helyszínét, koncepcióját és azt, hogy a központ egy jóval nagyobb új városi szabadidős és sportparkban kapjon helyet a ferencvárosi Duna-parton, egy korábbi lerobbant rozsdaövezet helyén.

"A Nemzeti Atlétikai Központ sokkal több mint stadion, egyben városrehabilitáció is, 15 hektáros szennyezett, elhanyagolt terület újult meg. A rozsda helyén kizöldült a város, a budapestiek újra birtokba vehetik a ferencvárosi Duna partot"

- hangsúlyozta.

Hozzátette, a 35 ezres sportközpont a park egyharmad részét foglalja el. A vb után 15 ezresre visszabontják a lelátókat és az ideiglenes lelátók helyén létrejön a létesítményben egy emelt, panorámás, bárki által használható 800 méteres futókör. Emellett az atlétikai központban önkormányzati sportóvoda is működik majd, az edzőközpontot pedig a közeli patinás egyetemek diákjai is használhatják.

Évente néhány hazai és nemzetközi verseny, az edzések, a felnőtt- és utánpótlás versenysport, az egyetemi sport és a szabadidős sport biztosítani fogja a parkban felépült atlétikai központ kihasználtságát

- mondta el a vb társelnöke. A park játszóterei, sportpályái és zöldje, a feltáruló Duna-part pedig kedvenc helye lesz sok budapestinek - tette hozzá.

"Az atlétikai központ Magyarország legzöldebb középülete, 100 százalékban megújuló energia biztosítja a hűtést és fűtést, ehhez 200 geotermikus talajszondát helyeztek el a földben"

- jelezte Fürjes Balázs. Kiemelte, a két és fél évig tartó építkezés 5000 magyar embernek adott munkát, három lánchídnyi acél és tíz darab tízemeletes háznak megfelelő beton épült be a létesítménybe.

Emlékeztetett rá, hogy először a londoni világbajnokság alatt tárgyalt Gyulai Miklós vezetésével a Magyar Atlétikai Szövetség Sebastian Coe-val, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnökével a vb-rendezésről és a fővárosi önkormányzat egyértelmű támogatásával 2018 decemberében nyerte el a MASZ és Magyarország a rendezést. Ez lesz az első atlétikai vb Közép-Európában és Budapest rangos házigazda városok névsorába iratkozik fel - eddig többek között London, Párizs, Róma, Berlin, Tokió, Peking, Helsinki, Doha lehettek házigazdák.

"A vb-pályázat megnyerésekor is hangsúlyoztam, hogy ez a döntés a bizalomról szólt. A világ egyik legnagyobb sportszövetsége megbízott bennünk és elhitte, képesek vagyunk a rendezésre, és mi minden vállalásunkat teljesítettük. Pedig amikor bizalmat szavaztak nekünk, még nem volt tapasztalatunk ekkora esemény megszervezésében és sem verseny-, sem edzéshelyszín nem állt rendelkezésre Budapesten. Magyarország már akkor hiteles volt a World Athletics szemében, azóta pedig még megbízhatóbb partnernek tartanak" - nyilatkozott.

Kiemelte, számos előnye van, hogy a főváros adhat otthont a világ egyik legnagyobb, 2023-ban a legnagyobb sporteseményének, amely a valaha volt legnagyobb, amit Magyarország rendezett.

"Óriási lehetőség a magyar sportnak, lendületet ad a magyar atlétikának, inspiráló a gyerekeknek, motivál az egészséges életmódra, egyben városfejlesztés, amellyel eltűnt Budapest egyik szégyenfoltja. Az óriási figyelem felteszi a világtérképre Budapestet"

- sorolta, kiemelve, a hat évig tartó csapatmunka után a siker Magyarországé lesz, a vb összekovácsolja a nemzetet. "A közös siker önbecsülésünkben, önbizalmunkban és összetartozásunkban erősít meg bennünket, magyarokat" - fogalmazott Fürjes Balázs.

"Az atlétikai vb a világ egyik legnagyobb sporteseménye, 2023-ban történetesen a legnagyobb.

Magyarországon még sohasem rendeztünk olyan sporteseményt, amelyet ekkora érdeklődés kísérne. Jóval több mint 300 ezer lesz az eladott jegyek száma, több este leszünk teltház közelében, aki akar még jegyet venni, siessen!

Több mint 200 országból érkezik több mint 2000 versenyző, ilyen részvétel csak az olimpiákra jellemző, egyetlen más sportág világbajnoksága nem tudja ezt. Több mint 100 országból jönnek nézők és a vb-re érkezők összességében több mint félmillió vendégéjszakát töltenek Magyarországon, magyar szállodákban. Sebastian Coe szerint több mint egymilliárd tévénéző fogja követni a vb-t. Az óriási érdeklődés köszönhető annak, hogy a legértékesebb, olimpiai előtti évben rendezünk vb-t, és hogy atlétikai világverseny, olimpia vagy vb hat éve nem volt Európában" - mondta Fürjes Balázs.

Hozzátette, a világcsúcsok száma is rekordot dönthet Budapesten, mivel a Nemzeti Atlétikai Központban a Mondo új fejlesztésű pályáját helyezték el, amely most a leggyorsabb lehet a világon - nem véletlen, hogy a tesztversenyként is rendezett országos bajnokságon sok új magyar csúcs és személyes legjobb eredmény született.

Magyarország képviseletében több mint félszáz atléta fog rajthoz állni és a világbajnokság minden napján lehet szurkolni több magyar versenyzőnek is.

Fürjes Balázs hangsúlyozta, a Nemzeti Atlétikai Központ 100 százalékban magyar teljesítmény, magyarok tervezték és építették. Kiemelte Ferencz Marcell építész munkáját, akit a szakmai zsűri anonim módon választott ki egy országos nyílt építészpályázaton.

A vb-t augusztus 19. és 27. között a Nemzeti Atlétikai Központban rendezik, az utcai futó- és gyaloglóversenyeknek a Hősök tere ad otthont. A vb összes fontos pillanata látható lesz ingyen és élőben az M4 Sporton.