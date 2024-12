Furcsa hullámvasút jellemezte az MTK őszi szezonját + videó

Ferencvárosi szemmel értékelte az évet Kubatov Gábor

A Ferencvárosi Torna Club elnöke szerint a számokat nézve talán még jobban is teljesített a bajnokságban a férfi labdarúgócsapat, mint az előző évben, a nemzetközi kupában is voltak bravúros eredményei, de árnyék is vetült a teljesítményre, ugyanakkor azt ígérte, meg fogják találni a megoldást arra, hogy ne csak eredményesen, hanem szépen is futballozzon a Ferencváros.