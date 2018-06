Fucsovicsnak alig több mint 1 óra kellett a továbbjutáshoz

ORBÁN VIKTOR FOGADTA AZ ORSZÁGHÁZBAN PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕT. ORBÁN: MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA EGY SIKERES RÉGIÓ KÉT SIKERES ORSZÁGA. NAV: A NAPOKBAN KAPHATJÁK MEG A TILTOTT TÁMOGATÁST ELFOGADÓ PÁRTOK A FIZETÉSI FELHÍVÁST. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: TÖBB LÉPCSÕBEN A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ KULCSA EGY SZÁMJEGYÛRE CSÖKKENHET. TÖRÖK GÁBOR: AZ ELLENZÉK FEGYVERLETÉTEL KÖZELÉBE KERÜLT INFORÁDIÓ. JÖVÕRE KÉT HÉTTEL KÉSÕBB KEZDÕDHET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A VAKÁCIÓ - NÉPSZAVA. VÁRHATÓAN AZ ÉV HÁTRALÉVÕ RÉSZÉBEN IS LESZNEK EMELÉSEK A CSOMAGKÉZBESÍTÉS DÍJÁBAN NÉPSZAVA. SZAKSZERVEZETEK: KATASZTROFÁLIS HELYZETBEN VAN A KÖZSZOLGÁLAT, BÉREMELÉS KELL. TÍZEZER SZÜLÕ MONDOTT NEMET AZ INGYENES HPV-OLTÁSRA VILÁGGAZDASÁG. LMP: A FÕVÁROST ÉS A KORMÁNYT IS JOBBAN ÉRDEKLI A MULTIK PROFITJA, MINT AZ EMBEREK ÉRDEKE. SCHIFFER ANDRÁS: ORBÁN RENDSZERE SÉRÜLÉKENYEBB, MINT AMILYENNEK LÁTSZIK. ÚJ MAGYARORSZÁGI AMERIKAI NAGYKÖVET, DAVID B. CORNSTEIN JÚNIUS 22-ÉN ÉRKEZIK BUDAPESTRE. JOBBAN SIKERÜLT A SZINGAPÚRI AMERIKAI-ÉSZAK-KOREAI CSÚCSTALÁLKOZÓ, MINT ARRA BÁRKI SZÁMÍTOTT - JELENTETTE KI DONALD TRUMP. DONALD TRUMP ÉS KIM DZSONG UN SZÁNDÉKNYILATKOZATOT ÍRTAK ALÁ ÉS FOLYTATJÁK A TÁRGYALÁSOKAT. TELJES LESZERELÉSRÕL ÉS BIZTONSÁGI GARANCIÁKRÓL SZÓL A TRUMP ÉS KIM ÁLTAL ALÁÍRT DOKUMENTUM AFP. TRUMP: NAGYON GYORSAN MEGKEZDÕDIK AZ ATOMMENTESÍTÉS ÉSZAK-KOREÁBAN. A DÉL-KOREÁBAN ÁLLOMÁSOZÓ AMERIKAI HADSEREGET MÉG NEM UTASÍTOTTÁK A KÖZÖS HADGYAKORLATOK LEÁLLÍTÁSÁRA. MOSZKVA: OROSZORSZÁG SEGÍTHET ÉSZAK-KOREÁNAK A NUKLEÁRIS FEGYVEREK MEGSEMMISÍTÉSÉBEN. TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÉSZ ÚJ ALAPOKRA HELYEZNI KAPCSOLATÁT ÉSZAK-KOREÁVAL. DONALD TRUMP KIJELENTETTE, BIZTOS, HOGY MEGHÍVJA KIM DZSONG UNT A WASHINGTONI FEHÉR HÁZBA. CSAKNEM HAT ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A SPANYOL KIRÁLY SÓGORA KÖZPÉNZ ELSIKKASZTÁSA MIATT. AZ EURÓPAI PARLAMENT JÓVÁHAGYTA A DRÓNOK BIZTONSÁGOS REPTETÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOKAT. OECD: ERÕS MARAD NÉMETORSZÁG GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSE AZ AMERIKAI VÁMFENYEGETÉS DACÁRA IS. A NORVÉGIÁBAN ÁLLOMÁSOZÓ AMERIKAI KATONÁK SZÁMÁNAK BÕVÍTÉSÉT KÉRI OSLO. TÖRÖK VÉDELMI MINISZTER: A TÖRÖK HADSEREG ADDIG MARAD ÉSZAK-IRAKBAN, AMÍG A KURD SZAKADÁROK FENYEGETÉSE TART. TIZENKÉTEZER RÉSZTVEVÕT VÁRNAK A BALATON-ÁTÚSZÁSRA. ELRENDELTÉK ANNAK A ZALA MEGYEI FÉRFINAK AZ ELÕZETES LETARTÓZTATÁST, AKIT A 11 ÉVVEL EZELÕTT ELTÛNT UNOKAHÚGA MEGÖLÉSÉVEL GYANÚSÍTANAK. TÖBB MEGYÉBEN ÉS A FÕVÁROSBAN MÁSODFOKÚRA EMELTE A HEVES ZIVATAROK MIATT KIADOTT FIGYELMEZTETÉSÉT AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. 7 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK ELSÕ FOKON A BÁNTALMAZÁS MIATT MEGHALT RECSKI CSECSEMÕ APJÁT.