Fucsovics visszatér a válogatottba

– Egy éve Fucsovics Márton azt írta, hogy nem vállalja a szereplést a Davis-kupa-csapatban, mert úgy tapasztalta, a „teniszszövetség nem adja meg azt az elismerést, amit az eredmények alapján megérdemelnek a fiúk és az őket felkészítő edzők. Nem biztosítottak a feltételek a további sikeres szerepléshez.” Ma már biztosítottak a feltételek?

– Több hónapnyi egyeztetés előzte meg a Marcival történt megállapodást, amely, s ebben biztosak vagyunk, új fejezetet nyit a legmagasabban jegyzett magyar teniszező és az MTSZ viszonyában. Úgy gondolom, hogy mindkét fél nyitottan állt az egyeztetésekhez, meghallgattuk egymás véleményét, és a hosszú folyamat végén olyan megállapodást sikerült tető alá hoznunk, amely legfőképpen a magyar tenisz érdekeit szolgálja, emiatt Marci, illetve a szövetség is elégedett lehet vele. Úgy gondolom, a megállapodásunk azt mutatja, hogy az MTSZ és Marci immáron az egymás közti bizalom újjáépítésén dolgozik, amelynek eredményeképpen a reményeink szerint egymás partnereként tudunk majd tenni a Davis-kupa-válogatott és Marci olimpiai terveinek sikeréért, illetve – úgy általánosságban – a magyar tenisz békés fejlődéséért.

– A játékos áprilisban már kinyilvánította az igényét, hogy visszatérne a Davis-kupa-csapatba. Fucsovics menedzsmentje vagy a szövetség kezdeményezte a kapcsolatfelvételt? Kiegyezés vagy megegyezés született?

– Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a háttérben hónapok óta zajlottak a megbeszélések annak érdekében, hogy a legjobb hazai játékos újra játszhasson a nemzeti csapatban. A hasonló egyeztetési folyamatok természetes velejárója, hogy előfordulhatnak néha nagyobb kompromisszumkészséget igénylő részletek, de a lényeg mindig a végeredmény, ami jelen esetben pozitív kimenetelű lett. Ennek nagyon örülünk, és biztosak vagyunk benne, hogy Marci és a szövetség a jövőben közösen tud majd munkálkodni a hazai tenisz sikerei érdekében.

– A világranglista 55. helyére visszacsúszó játékossal állapodtak meg, aki egyelőre messze van a saját legjobbjától, és rá van szorulva a Davis-kupa-szereplésre az olimpiai indulás miatt. Kinek volt érdeke a megállapodás?

– Nem lehet kérdés, hogy minden érintett fél, a hazai tenisz és a rajongók számára is abszolút „win-win” a helyzet, miszerint a legjobb magyar játékos újra játszik a nemzeti csapatban. Marci jelenléte formájától függetlenül bármikor nagy lökést adhat a válogatottnak, a játékát pedig már a szurkolók is nagyon várják. A sikeres olimpiai szereplése a teljes magyar sport érdeke, és ezt is elősegíti a megállapodásunk.

– A szövetséggel szemben álló erők Fucsovicsot használták fel a céljaik eléréséhez. A mostani döntés a „háború” lezárását jelenti?

– Az MTSZ senkivel sem háborúzik, hanem a magyar tenisz fejlődéséért dolgozik gőzerővel. Ebben pedig élvezzük a tagság túlnyomó többségének megtisztelő támogatását, akik egy év alatt három alkalommal is a folytonosság és a békés, építő munka mellett tették le a voksukat. Ez a munka a közelmúltban is több látványos eredményt hozott, elég, ha csak a Fed-kupa-döntő rendezési jogának elnyerésére gondolunk, amely végleg felteszi Magyarországot a nemzetközi tenisz térképére. Ez a hatalmas sportdiplomáciai siker a kormányzat támogatásával, a szövetség magas színvonalú pályázatának köszönhetően jöhetett létre. Szintén hasonló, örömteli mérföldkő a Marcival történt mostani megállapodás is. A tagságot közvetlenül érintő ügyekben is folyamatosan haladunk előre, említhetném például a korábban sikeres edzői fórum újraindulását, valamint a teniszező gyerekek ­szüleit megcélzó szülői fórum létrehozását is, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy a szövetség közvetlenül az érintetteket meghallgatva alakíthassa ki a teniszélet fejlesztését szolgáló különböző programjait. Összességében úgy gondolom, a mostani megállapodás is azt mutatja, hogy a békés, konstruktív munka vezet előre.

– Meg tudja erősíteni, hogy a korábban méltatlankodó másik éljátékosunk, Babos Tímea szívesen képviselné a magyar színeket a Fed-kupa-csapatban?

– Ez esetben is csak azt tudom mondani, hogy a Magyar Teniszszövetség mindig a megegyezésre törekedett a játékosokkal. Természetesen Babos Timi számára is mindig nyitva áll a szövetség kapuja, amennyiben szeretné a nemzeti színeket képviselni a Fed-kupa-válogatottban. A csapat-összeállítás mindig a szövetségi kapitány dolga.

