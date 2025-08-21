Keresés

Sport

Fucsovics tovább menetel a Winston-Salem-i tenisztornán

2025. augusztus 21., csütörtök 06:35 | MTI
tenisz Winston Salem Fucsovics Márton

Fucsovics Márton a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agut legyőzésével negyeddöntőbe jutott a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai keménypályás tenisztornán.

  • Fucsovics tovább menetel a Winston-Salem-i tenisztornán

A világranglistán 94. helyen álló magyar játékos, aki az előző körben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort búcsúztatta, 4:4-ig fej fej mellett haladt a riválisával, ekkor az első bréklabdáját kihasználva fogadóként sikerült játékot nyernie, ezt követően pedig könnyedén kiszerválta a szettet. A második felvonás is hasonló forgatókönyv szerint zajlott, 3:3-ig magabiztosan adogatott mindkét játékos, innentől viszont a Bautista Agut már nem nyert gémet, azaz Fucsovics mindössze 95 perc után ünnepelhetett. A 33 éves magyar teniszezőnek az egész meccsen egyetlen bréklabdát kellett hárítania.

Fucsovics a nyolc között újabb kiemelt versenyzővel méri össze a tudását, ugyanis az olasz Lorenzo Sonego (5.) és a spanyol Jaume Munar (12.) párharcának győztesével találkozik.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Fucsovics Márton-Roberto Bautista Agut (spanyol, 14.) 6:4, 6:3

Kovács Zoltán: a Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak

 Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy a szerdai Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és említésre méltó fennakadás nélkül véget értek - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán késő este a Facebook-oldalán.

