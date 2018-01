Fucsovics: Óriási élmény volt

„Nagyon jól játszott, fantasztikus torna van mögötte. Minden jót kívánok neki a továbbiakban” – így dicsérte a talán valaha élt legnagyobb teniszező, Roger Federer Fucsovics Mártont, amire a magyar versenyző rá is szolgált. Bár a svájci klasszis 3-0-ra győzött, Fucsovicsnak nincs oka szégyenkezni.

„Szenzációs hetet zártam. Óriási élmény volt, hogy egy Grand Slam-tornán a második héten versenyben lehettem. Úgy érkeztem ki Melbourne-be, hogy legalább egy mérkőzést nyerjek, hogy áttörjem azt a gátat, amit korábban nem tudtam, és kapásból három mérkőzést is tudtam nyerni. Legyőzve Sam Querrey-t, aki a 13. a ranglistán, és a végén csak Roger Federer tudott megállítani” – értékelte Fucsovics Márton a mögötte álló tornát.

Ezt megelőzően magyar teniszező legutóbb 2002-ben nyert mérkőzést az Australian Open főtábláján. Akkor ez a bravúr Fucsovics edzőjének, Sávolt Attilának sikerült. A második fordulóban, mint ahogy most tanítványának is – az akkor 20 éves –, Federer jelentette a végállomást.

„Amikor itthon elkezdődött a felkészülés, már akkor is érződött rajta, hogy jó formában van, ez kint napról napra még javult is. A Melbourne-i győztes mérkőzéseken olyan fantasztikusan kezelte a szituációt és olyan erőt sugárzott a pályán, hogy azt is mondtam neki azon a 3 mérkőzésen úgy játszott végig, olyan benyomást tett, mintha top 20-as játékos lenne” – mondta büszkén az első számú férfi teniszező edzője, Sávolt Attila.

Fucsovics Márton azonban nem pihenhet, ugyanis jövő hétvégén a magyar tenisz-válogatott Belgiummal találkozik a Davis Kupában, majd Budapesten lép pályára challanger-tornán.

„Eddig sem mi voltunk az esélyesek, de szerintem most is tudunk meglepetést okozni. Igaz, hogy a belgáknál van egy top 10-es játékos David Goffin személyében – őt nagyon nehéz lesz megverni –, viszont a második, harmadik játékosuk a 120., 130. helyen áll a világranglistán. Biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de tudunk meglepetést okozni” – tekintett bizakodva a Davis-kupára Fucsovics Márton.

A magyar teniszező várhatóan a 80.-ról a 63. helyre jön fel jövő héttől a férfi teniszezők világranglistáján.